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12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı - Son Dakika

12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı

28.07.2021 11:22

Uzun süredir yurt dışında yaşayan Memet Ali Alabora ve Pınar Öğün sosyal medyadan yaptıkları ortak açıklama ile 12 yıllık evliliklerini bitirdiklerini açıkladılar. Yaptıkları açıklamada arkadaş kalmaya devam edeceklerini ifade eden ikili "Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yaşamını uzun süredir Londra'da devam eden Memet Ali Alabora ile eşi Pınar Öğün boşandı. 2009 yılında evlenen çift, boşandıkları Instagram'dan duyurdu. İkili, selfie yaptığı kareyi kendi hesaplarından yayınlayarak, açıklama yaptı.

Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı

"ARTIK EVLİ DEĞİLİZ"

43 yaşındaki Alabora ile 36 yaşındaki Öğün, Instagram hesaplarından birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak İngilizce ve Türkçe olarak, "Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz. (Bu metni beraber yazdık. Bütün gün beraber iş yaptık)" şeklinde bir açıklama yaptı.

Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı

"ÇOK MUTLU OL"

Pınar Öğün, kendi hesabından yayımladığı mesajda ise Alabora'ya, "Çok mutlu ol. Aşk dolu olsun yaşamın ve güzellikler hayatını süslesin canım benim" sözleriyle seslendi.

12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı

Memet Ali Alabora, Pınar Öğün, Instagram, Londra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı - Son Dakika Magazin


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