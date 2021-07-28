12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı

Yaşamını uzun süredir Londra'da devam eden Memet Ali Alabora ile eşi Pınar Öğün boşandı. 2009 yılında evlenen çift, boşandıkları Instagram'dan duyurdu. İkili, selfie yaptığı kareyi kendi hesaplarından yayınlayarak, açıklama yaptı.

"ARTIK EVLİ DEĞİLİZ"

43 yaşındaki Alabora ile 36 yaşındaki Öğün, Instagram hesaplarından birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak İngilizce ve Türkçe olarak, "Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz. (Bu metni beraber yazdık. Bütün gün beraber iş yaptık)" şeklinde bir açıklama yaptı.

"ÇOK MUTLU OL"

Pınar Öğün, kendi hesabından yayımladığı mesajda ise Alabora'ya, "Çok mutlu ol. Aşk dolu olsun yaşamın ve güzellikler hayatını süslesin canım benim" sözleriyle seslendi.