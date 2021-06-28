120 Adet Damızlık Koç Dağıtıldı - Son Dakika

Kütahya İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, Tavşanlı ve Domaniçli yetiştiricilere 120 adet damızlık koç dağıtıldı.

Kütahya İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Bakanlığı genel bütçesinden karşılanan, yüzde 75'i hibe edilen kıvırcık ve merinos ırkı damızlık koçların dağıtım töreni Tavşanlı Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında yapıldı.

VALİ ALİ ÇELİK: 130 MİLYON TL KAYNAK AKTARILDI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılında Kütahya'ya 130 milyon TL kaynak ayrıldığını belirten Vali Ali Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm ülke sathında başlayan kalkınmanın, en temel dinamiği olan tarımsal kalkınmanın bir ayağı da hayvancılık. İlimizde 218 bin büyükbaş hayvan, 695 bin küçükbaş hayvan var. Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi kapsamında, 2020 yılında milletvekillerimizin desteğiyle Kütahya'mıza 130 milyon TL kaynak ayrıldı, ayrılan kaynağın 70 milyonuyla hayvancılık desteklendi" diye konuştu.

İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin hayvancılığın geliştirilmesi, et üreticiliği ve nitelikli hayvan barındırılmasındaki önemine de değinen Vali Çelik, "Milletvekillerimize, İl Genel Meclisimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

MİLLETVEKİLİ İSHAK GAZEL: KÜTAHYA ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP

Kütahya'nın hayvancılıktaki potansiyelinin değerlendirilmesi için önemli çalışmalara imza atıldığını ifade eden AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Küçükbaş hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyelin daha da artırılması için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapılan çalışmalara İl Özel İdaremiz de büyük katkı sunuyor. Sayın Valimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gazel, gelen talepler doğrultusunda potansiyelinin değerlendirildiği Aslanapa'da da 105 adet damızlık koç dağıtılacağını söyledi.

İGM BAŞKANI MUSA YILMAZ: BİRÇOK FARKLI ALANDA DESTEKLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

İl Özel İdaresinin kırsaldaki altyapıyı büyük oranda tamamlamasıyla birlikte tarım ve turizme büyük pay ayrıldığına dikkat çeken İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "Kaymakamlarımız, İl Genel Meclisi üyelerimiz ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları, istekleri doğrultusunda hibe yapabileceğimiz alanlar için bütçe ayırıyoruz. Tarım için 6, 5 milyon TL kaynak ayırdık. Makine-teçhizat alımından yem bitkileri üreticiliğine, hayvancılıktan seracılığa kadar birçok farklı alanda desteklerimizi sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Valimize, milletvekillerimize, İl Genel Meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya'nın küçükbaş hayvancılığındaki potansiyelinin daha ileriye taşınması için uygulamaya konulan projede Anadolu Merinosu ırkına ağırlık verildiğini söyledi.

Törene; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, İl Genel Meclisi üyeleri ile yetiştiriciler katıldı.