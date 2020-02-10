120 araç havadan denetlendi, 4 araç trafikten men edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 120 araç havadan denetlendi, 4 araç trafikten men edildi - Son Dakika

120 araç havadan denetlendi, 4 araç trafikten men edildi

6 saat önce

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri havadan ve karadan yaptıkları uygulamada 120 aracı denetlerken, ekipler kusurlarından dolayı 4 aracı trafikten men ettiği öğrenildi.

120 araç havadan denetlendi, 4 araç trafikten men edildi, System.String[]

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri havadan ve karadan yaptıkları uygulamada 120 aracı denetlerken, ekipler kusurlarından dolayı 4 aracı trafikten men ettiği öğrenildi.


Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri, vatandaşın güvenli bir şekilde ulaşım imkanından faydalanması için sorumluluk alanlarındaki trafik denetimlerine 2020 yılında da havadan ve karadan devam ediyor. Adapazarı - Karasu yolu üzeri Poyrazlar kavşağı ile Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesi mevkilerinde oluşturulan uygulama noktalarında içerisinde bizzat İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Yüksel Gürfiliz ve Jandarma Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Pişkin'in olduğu havadan helikopter destekli, yerden trafik ve asayiş araçları ile eş zamanlı çalışma yürüten ekipler, yaptıkları denetimlerde 120 aracı denetledi. Denetleme sırasında 185 şahsa Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirdi. Uygulama esnasında 25 sürücüye çeşitli kural ihlali gerekçesi ile cezai cezai işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildiği ve 1 adet haciz-yakalamalı araç ise yakalanarak yediemin oto parkına teslim edildiği belirtildi. - SAKARYA

Adapazarı, Jandarma, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:23 Kaynak: İHA
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