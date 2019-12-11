120 bin dolarlık muza kayısılı gönderme - Son Dakika

Duvara bantlanmış muz çalışmasının ABD'de bir sanat galerisinde 120 bin dolara alıcı bulmasının ardından Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi sosyal medya hesabından bantlanmış kayısı fotoğrafı paylaştı.

Yeşilyurt Belediyesi muz yerine kayısı kullanarak 'Paha biçilemeyecek değerdeki altın kayısımız' adıyla bir göndermede bulundu. İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Komedyen' ismi verilen eseri, Miami'deki Perrotin-Art Basel galerisinde bir duvarda sergileniyordu. Cattelan, bir manavdan alınmış muzların koli bandıyla duvara sabitlenmesiyle ortaya çıkardığı eserinden üç adet üretmişti. Bunların ikisi geçtiğimiz hafta 120 biner dolar satılmış, birinin fiyatının 150 bin dolara kadar çıktığı açıklanmıştı. Yeşilyurt Belediyesi ise muz yerine kayısı kullanarak "Paha biçilemeyecek değerdeki altın kayısımız" ifadesiyle bir göndermede bulundu. Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşım, İtalyan sanatçıya yönelik farklı yorumları da beraberinde getirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafla ilgili 'gerçek sanat çalışması bu' yorumunda bulunurken, bazıları ise fotoğrafın açık arttırmayla satışa sunulması gerektiğini söyledi.

(Mehmet Türel/İHA)