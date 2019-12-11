120 bin dolarlık muza sucuklu gönderme - Son Dakika

Duvara bantlanmış muz çalışmasının ABD'de bir sanat galerisinde 120 bin dolara alıcı bulmasının ardından Afyonkarahisar'da bir sosyal medya grubu, kentin ünlü kangal sucuğunu duvara bantlayarak "Paha biçilemez" notuyla paylaştı.



ABD'de bir sanat galerisinde duvara bantlanmış muz eserinin 120 bin dolara satılmasına esprili tepkiler devam ediyor. Afyonkarahisar'da, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Komedyen' ismi verilen eserinin 120 bin dolara satılmasıyla, sosyal medyada kentin tarihi, kültürel ve kendine has lezzetlerini çekmiş oldukları mizahi kısa filmlerle tanıtmaya çalışan bir sosyal medya grubu duvara bantlanmış muz eserine de Afyon'un meşhur sucuğu ile karşılık verdi. Duvara bantlanmış kangal sucuğun yanına "Paha biçilemez" notunun yazılması büyük beğeni toplarken, yine aynı grup tarafından duvara bantlanmış mercimekli bükme ile patatesli ekmek fotoğrafları da paylaşıldı. - AFYONKARAHİSAR