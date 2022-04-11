120 bin lira için bir aileyi katletmiş: Bilezik ve beşli bulunamadı - Son Dakika
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120 bin lira için bir aileyi katletmiş: Bilezik ve beşli bulunamadı

11.04.2022 16:02
120 bin lira için bir aileyi katletmiş: Bilezik ve beşli bulunamadı

Edirne'de 4 kişilik ailenin katledilmesiyle ilgili devam eden soruşturmada yaşlı adam Mehmet Güner'in evinde elektrik panosunda 32 bin lira ve 11'i cumhuriyet altını, 15'i çeyrek olmak üzere 26 adet altın bulundu.

Edirne'de 4 kişilik ailenin katledilmesiyle ilgili devam eden soruşturmada yaşlı adam Mehmet Güner'in evinde elektrik panosunda 32 bin lira ve 11'i cumhuriyet altını, 15'i çeyrek olmak üzere 26 adet altın bulundu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşanan 4 kişilik aile katliamıyla ilgili süren soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İşkence edilerek boğuşma sonrası öldürülen Anıl Güner'in gece saatlerinde oturduğu köy kahvehanesinde 1 milyon lirasını altına yatırdığını ve 900 altının olduğunu ayrıca parasıyla yeni yatırımlar yapacağını söylemesi üzerine 4 kişilik ailesiyle birlikte gece saatlerinde silahla ve işkence sonrası katledilmişti. Ayrıca aynı evin bahçesinde bulunan dede Mehmet Güner'e ait evin kullanılmayan kilerinin elektrik panosunda 10 cumhuriyet, 1 ata, 15 küçük toplamda 26 altın ve 32 bin lira para bulundu. Katliam gecesi anne Filiz Güner'e ait 10 burma bilezik ve beşibiryerde altın ise halen bulunamadı.

OLAY

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde geçtiğimiz ayda yaşanan vahşette Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26), evlerinde öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili Berk Erdoğan tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Jandarma ekiplerinin olayı derinleştirmesinin ardından öldürülen Anıl Güner'in çocukluk arkadaşı olan ve bir süre sonra Tekirdağ'a yerleşen Berk Erdoğan'ın sabah saatlerinde motosikletiyle Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine yapılan yol kontrolleri esnasında ellerinde ve yüzünde yara izleri olduğu için şüphe üzerine gözaltına alınarak Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldükten sonra, Erdoğan, ifadesinde olayın yaşandığından habersiz olduğunu, köy evinde olmadığını ve Çorlu ilçesinde bulunduğunu söylemişti. Şahsın evinde de kanlı bezler ve bin mermi ele geçirilmişti.

(Mehmet Basmacı/ İHA)

YORUMLAR
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Edirne'de 4 kişilik aile katliamına ilişkin yeni iddia: Dede Mehmet Güner 'Evde bir yerde ölüm parası sakladım' demiş Edirne'de 4 kişilik aile katliamına ilişkin yeni iddia: Dede Mehmet Güner 'Evde bir yerde ölüm parası sakladım' demiş Edirne'de sahipsiz köpek derisi zarar görmüş halde ölü bulundu Edirne'de sahipsiz köpek derisi zarar görmüş halde ölü bulundu 120 bin lira için bir aileyi katletmiş: Bilezik ve beşli bulunamadı 120 bin lira için bir aileyi katletmiş: Bilezik ve beşli bulunamadı

Mehmet Güner, Cumhuriyet, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 120 bin lira için bir aileyi katletmiş: Bilezik ve beşli bulunamadı - Son Dakika


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