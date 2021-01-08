120 bin liralık eşya çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika

120 bin liralık eşya çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı

08.01.2021 00:57
120 bin liralık eşya çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı, System.String[]

Sakarya'da farklı tarihlerde 9 ev ve 1 iş yerinden yaklaşık 120 bin liralık ziynet ile elektronik eşya çalan 37 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya'da farklı tarihlerde 9 ev ve 1 iş yerinden yaklaşık 120 bin liralık ziynet ile elektronik eşya çalan 37 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin yaptıkları hırsızlıklar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı, Serdivan ve Arifiye'deki 14 farklı tarihteki hırsızlık olaylarını araştırma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyip parmak izi aldı. Yapılan incelemede 9 ev ile 1 iş yerinden 95 bin liralık altın bilezik, yüzük, kol saati, 25 bin lira nakit para, 2 bin liralık sigara, 1 adet laptop, 1 adet kombi, 2 adet cep telefonu ve 2 otomobil çalındığını belirledi. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda hırsızlık olaylarının 38 yaşındaki H.P. ve 25 yaşındaki T.İ. tarafından yapıldığını belirledi. Konuyla alakalı çalışma başlatan ekipler, hırsızlık şüphelilerini Sakarya ve Düzce'de düzenlenen operasyon neticesinde yakaladı. Emniyetteki işlemleri sırasında H.P.'nin hırsızlık suçundan 23 yıl, T.İ.'nin ise aynı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan iki hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kameralarına yakalandılar

Şüphelilerin hırsızlık anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin demirleri kesmeye çalıştığı esnada diğer şüphelinin etrafı gözetlemesi yer alırken diğer güvenlik kamerasında ise şüphelinin elindeki fenerle eşyaları karıştırması yer alıyor. - SAKARYA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 120 bin liralık eşya çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika


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