120 dakikası 1-1 biten maçta penaltılarda İsviçre'yi 3-1 mağlup eden İspanya, EURO 2020'de yarı finale çıktı

EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde büyük bir sürprize imza atan İsviçre ile İspanya karşı karşıya geldi.

Saint- Petersburg Stadı'nda oynanan zorlu mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatma bölümlerinde de skor değişmeyince ilk yarı finalisti penaltılar belirledi.

KAÇIRAN KAÇIRANA

Fransa'yı penaltı atışlarında eleyen İsviçre, aynı başarıyı İspanya karşısında gerçekleştiremedi. Akanji, Schar ve Vargas penaltıyı kaçırdı. Penaltı atışları sonrası rakibini 3-1 yenen İspanya adını yarı finale yazdırdı.

77'DE 10 KİŞİ BIRAKTI

İsviçre'de Remo Freuler 77. dakikada kırmızı kartla görerek takımını 10 kişi bıraktı. İsviçre buna rağmen mücadelesini bırakmadı ve maçı penaltılara taşımayı başardı.