Penaltılarda İspanya'yı 4-2 yenen İtalya, EURO 2020'nin ilk finalisti oldu

Koronavirüs sebebiyle ertelenen EURO 2020, hiç unutulmayacak bir yarı final karşılaşmasına tanıklık edildi. Normal süresi 1-1 biten İtalya- İspanya karşılaşmasında penaltılara gidildi. Penaltılarda 4-2'lik skoru yakalayan İtalya, rakibini eleyerek finale çıktı.

İSPANYA ÜSTÜN TARAFTI

Maçın favorisi İtalya, turnuvadaki belki de en kötü futbolunu ortaya koydu. İspanyollar maç boyu yoğun presle rakibi boğdu ama girdiği pozisyonları değerlendiremedi.

MORATA BU KEZ HATA YAPTI

Maçta etkili bir performans ortaya koyan ve golü kaydeden Morata, penaltılarda aynı başarıyı gösteremedi. Olmo ile birlikte İspanya adına penaltıyı değerlendiremeyen tecrübeli forvet, turun kaçmasıyla yıkıldı.