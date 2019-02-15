120 Genç 'Sevgi Treni' ile Batman'a Geldi

Batman Turizm Derneği ve Batman Doğal Yaşamı Koruma ve Doğa Sporları Derneği tarafından Türkiye'nin dört bir yanından trenle kente gelen gençler kemençe ile karşılandı.

Batman Turizm Derneği ve Batman Doğal Yaşamı Koruma ve Doğa Sporları Derneği tarafından Türkiye'nin dört bir yanından trenle kente gelen gençler kemençe ile karşılandı.



Güney Ekspresi ile Batman'a gelen Gezen Tayfa grubu üyesi gençler, Hasankeyf'e bağlı Karaköy ve Saklıköy köylerindeki ilkokul öğrencilerine beraberlerinde getirdikleri kırtasiye ve giyim malzemelerini hediye edecek. Gezen Tayfa grubu adına konuşma yapan Gölge Kaya, "Bu proje için buraya gelen bütün gezgin arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizler genellikle üniversite okuyan kişiler ağırlıklı, Türkiye'yi otostop çekerek veya farklı seyahat yollarını kullanarak gezen arkadaşlarız. Anadolu'nun gerçekten sıkıntılarını gören arkadaşlarız. Gezdiğimiz ve seyahat etiğimiz sırada, sıkıntılarını gördüğümüz memleketimizde, eksiğini gördüğümüz yerlere kendimizce aramızda yardım ve istişare yaparak bu tür faaliyetleri ara sıra üstleniyoruz. Grubumuz Gezen Tayfa grubudur. 2017 yılında kuruldu. Dört yıldan bu yana sokak müziği yaparak Türkiye'yi dolaşıyorum. Gelen arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.



Türkiye'nin dört bir yanından Batman'a geldiler



120 kişi olduklarını belirten Kaya, burada ve çevreden de gelecek arkadaşlarının olduğunu söyledi. Kaya, "Biz trenle buraya geldik Ankara'dan. Tren haricinde gelecek olanlar da var. Desteğe ihtiyacı olan bölgeye bu yardımı ulaştırmak adına bu etkinliği yaptık. Gezen Tayfa platformunda bulunan yönetici arkadaşlarımın desteği ile ve grup üyelerimizle ve arkadaşlarıyla bu sevgi yumağını büyüttük elimizden geldiği kadar. Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlar var şuanda gezgin olan arkadaşlarımız. Antalya'dan, İzmir'den, İstanbul'dan, Mersin'den, Kayseri'den, Diyarbakır'dan, Batman ve çevresinden, Karadeniz Bölgesi'nden bir sürü insan geldi buraya ve yardımlarını getirdi. Onlara çok teşekkür ediyorum grubum adına" diye konuştu.



Çocuklara giyim ve kırtasiye yardımı getirildi



Gezen Tayfa grubunun 'Sevgi Treni' ile Batman'a gelişini kemençe ve yöresel şarkılar eşliğinde karşılayan Batman Doğal Yaşamı Koruma ve Doğa Sporları Derneği Başkanı ve aktivist Mehmet Emin Bulut, "Anadolu'nun sevgi yürekli, gönüllerini bu memlekete adamış olan muhabbet elçilerini Batman'da, Hasankeyf'te ağırlamaktan, burada karşılamaktan son derece mutluyuz. Gezgin Tayfası ve destek veren tüm STK'ları, tüm gençlik gruplarını, tüm bileşenlerimizi Batmanlılar adına, Anadolu'nun bu sevgi bağını Mezopotamya'nın sevgisi ile birleştiren değerli arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyoruz. Programımız da Batman'dan başlayacak, Hasankeyf'te Karaköy ve Saklıköy köylerinde okula giden çocukların okullarına katkı sunmak amacıyla kırtasiye ve giyim malzemesi getirildi. Bu sevgi dolu muhabbet elçilerini burada görmekten, Türkiye'nin en son hattı dediğimiz, Barış Manço'nun Kurtalan Ekspersi olarak tabir ettiği Güney Ekspresi'nde güzel, eğlenceli ve anlamlı bir yolculuk yaptılar. Bu sevgi yolcularına dünyanın tarih, kültür, doğa ve medeniyet beşiğine hoş geldiniz diyoruz" şeklinde konuştu. - BATMAN

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