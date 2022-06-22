Jandarma ekipleri tarafından Kayseri- Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi geçişi üzerinde yapılan yol kontrollerinde A.B. isimli şahsa ait araç durdurularak arandı. Yapılan aramada 120 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Tütünlere el konulurken A.B. hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet suçlaması ile adli ve idari işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 120 Kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

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