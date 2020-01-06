120 kiloluk yayın balığının yanında böyle poz verdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel 120 kiloluk yayın balığının yanında böyle poz verdiler - Son Dakika

120 kiloluk yayın balığının yanında böyle poz verdiler

7 saat önce

Bursa'da iki balıkçı 120 kiloluk dev yayın balığı yakaladı.

120 kiloluk yayın balığının yanında böyle poz verdiler, System.String[]

Bursa'da iki balıkçı 120 kiloluk dev yayın balığı yakaladı. Balıkçılar, römorkla taşınabilen balığın yanında yatarak fotoğraf çekildi.

İznik ilçesinde balıkçı Hakan ve Gökhan Gider kardeşler, avlanmak için İznik gölüne açıldı. İki kardeş, Çakırca mevkinde 120 kiloluk dev yayın balığını yakaladı. Daha önce İznik gölünde bu büyüklükte bir balık tutulmadığını söyleyen iki kardeş, yayın balığını traktör römorkuna koyarak taşıdı. Taşınma sırasında yayın balığının yanına yatarak poz veren balıkçıların fotoğrafı şaşkınlık yaşattı.

Gökhan Gider, "Kardeşim Hakan Gider, ağda bireyler olduğunu söyledi. Kontrol ettiğimde çok büyük bir balığın ağa takıldığını gördüm. Kayığa güçlükle çektik" dedi.

İlçe merkezinde ağaca asılan yayın balığını görüntülemek için vatandaşlar bir birleriyle yarıştı. Öte yandan yayın balığına talip olan restoran sahibi Hüsnü Köroğlu, balıkçı kardeşler ile el sıkışıp kilosunu 30 TL den satın aldı.

(İHA)

İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yakaladıkları 120 kiloluk yayın balığının yanına yatarak fotoğraf çektirdiler
98 kiloluk dev yayın balığıyla fotoğraf çektirmek için sahile akın ettiler Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi

Son Dakika Haberleri
22:02 İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi - Son Dakika
22:02 Çankırı'nın 8 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
22:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şu aşamada asker sayısını vermek doğru olmaz - Son Dakika
22:00 Balat'ta metruk binanın çatısında kısmi çökmeler yaşandı - Son Dakika
22:00 15 yıldır kayıp olan şahsın akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
21:33 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Son Dakika
21:08 AB dışişleri bakanları İran-ABD gerginliği gündemiyle olağanüstü toplanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 22:07:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 120 kiloluk yayın balığının yanında böyle poz verdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]