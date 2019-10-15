Son Dakika Haberleri: 120 milyon liralık uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa 120 milyon liralık uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

120 milyon liralık uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından sürdürülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında arı kovanları içinde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

120 milyon liralık uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi, System.String[]

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından sürdürülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında arı kovanları içinde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarının ardından operasyon için düğmeye basıldı.


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası 35 CPB plakalı araç ekipler tarafından durdurularak arama yapıldı. Arama çalışmasına narkotik köpek de katılırken, kovanların petekleri arasına gizlenmiş 152 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda F.G., S.S., C.B. ve T.E. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu M.Ç. isimli şüpheli de İzmir'de yakalandı.


Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araçta yapılan aramanın ardından şüphelilerin arı kovanlarını Ula'nın Akyaka Mahallesi Çınar mevkisinde araca yüklediklerinin tespit edilmesinin ardından ormanlık alanda bulunan arı kovanları da ekipler tarafından koruyucu elbise giyilerek tek tek incelendi.


Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Muğla Adliyesi'ne sevk edildiler. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:45 Kaynak: İHA
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