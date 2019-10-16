Son Dakika Haberleri: 120 milyon TL'lik uyuşturucu zanlıları tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa 120 milyon TL'lik uyuşturucu zanlıları tutuklandı

120 milyon TL'lik uyuşturucu zanlıları tutuklandı

41 dakika önce

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından sürdürülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

120 milyon TL'lik uyuşturucu zanlıları tutuklandı, System.String[]

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından sürdürülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrası uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüpheliler ile ilgili başlatılan çalışma sonrası Menteşe girişinde 35 CPB plakalı araç Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurularak arama yapılmıştı. Aramada kovan petekleri arasına gizlenmiş 152 kilogram eroin ele geçirilmişti.


Operasyonda F.G, S.S, C.B. T.E ve M.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alınmasının ardından işlemlerinin tamamlanması sonrası Muğla Adliyesi'ne sevk edilmişlerdi.


Gözaltına alınan şüpheliler F.G,S.S,C.B. T.E ve M.Ç. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arkadaşlarının cesedini taşırken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Bariyerlere çarpan tır alev alev yanarak küle döndü Güngören'de kahvehane önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Foseptik çukuruna düşen ineği kurtarmak isteyen 3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:13:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 120 milyon TL'lik uyuşturucu zanlıları tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]