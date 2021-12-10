Üye Girişi
120 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI BAŞLADI; RAĞBET ÇEYREK BİLETE - Son Dakika

120 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI BAŞLADI; RAĞBET ÇEYREK BİLETE

10.12.2021 09:21

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne geri sayım başladı.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne geri sayım başladı. 120 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar bilet almak için gişelerin yolunu tuttu. En çok rağbet ise, çeyrek bilete oldu.

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Yeni yıl geleneği haline gelen ve kasım ayının başında satışa çıkan Milli Piyango yılbaşı biletlerine ilgi de artmaya başladı. 120 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Eminönü'nde bulunan Nimet Abla'nın yolunu tuttu. Kimi şansına inandığı için biletini çocuğuna seçtirirken, kimi ise heyecan ve umutla hem kendisi hem de çocukları için bilet seçti. Vatandaşların çoğu birden fazla çeyrek bilet satın aldı.

TOPLAM 671 MİLYON DAĞITILACAK

Yaklaşık 40 senedir Nimet Abla'nın işletmeciliğini yapan Nimet Özden, 'Nimet Abla olarak Eminönü ve Bakırköy şubelerimizde 9 Kasım'da yılbaşı biletlerinin satışına başladık. Bu seneki bilet fiyatları tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 lira olarak belirlendi. Büyük ikramiyemiz 120 milyon, toplam dağıttığımız ikramiye ise 671 milyon lira. Her geçen gün ilgi artıyor' dedi.

EN ÇOK ÇEYREK SATILIYOR; TAM BİLET İKİNCİ SIRADA

Vatandaşın en çok çeyrek bileti tercih ettiğini belirten Özden, 'Bizde şu anda en çok çeyrek seri satılıyor. Bunu tam bilet takip ediyor arkasından da yarım bilet geliyor. Tam bileti almak isteyenler parayı paylaşmak istemiyor. Bu yüzden tam bilete de rağbet fazla' ifadelerini kullandı.

GEÇEN SENEYE GÖRE İLGİ DAHA FAZLA

Geçen sene pandemi nedeniyle hafta sonları kapalı olduklarını ve bu sene rutine dönüldüğü için ilginin de fazla olduğunu ifade eden Özden, 'Yılbaşı biletlerini Nimet Abla'dan almak halk arasında bir gelenek haline gelmiş. Herkesin hayalleri var ve bunu gerçekleştirmek istiyor. Herkes erken saatlerde geliyor ve yılbaşı biletlerini alıyorlar. Ümit ediyorum ki herkesin hayalleri gerçekleşir' diye konuştu.

HAYALİNİ DÜŞÜNEN DE VAR, EV ARABA ALMAK İSTEYEN DE?

İki çeyrek bilet alan Aslı Işık, 'Çıkacağına inanıyorum. Her yıl buraya gelip bilet alıyorum. Daha önce ikramiye kazanmadım ama inancımız devam ediyor. Çok hayalimiz var çıkarsa ne yapacağımı düşünüyorum' dedi.

İki çocuğu ve kendisi için bilet almaya gelen Hülya Yeşim de 'İnşallah çıkar, çeyrek bilet alacağım. Her sene çeyrek alırım. Hep umutluyum. Çıkarsa iki oğluma da kendime de ev alacağım. Sokak hayvanlarına barınaklar yapacağım, hastalara, engellilere, ihtiyacı olanlara yardım edeceğim' diye konuştu.

İki tane çeyrek bilet aldığını söyleyen bir vatandaş da 'Daha da almaya devam edeceğim şanstan değil de öylesine alıyorum. Herkesin hayalleri var ne çıkarsa bahtıma artık. Her şey yapılabilir' dedi.

ÇOCUKLARININ ŞANSINA İNANIYORLAR

Vatandaşın birçoğu da şansını artırmak için bileti çocuklarına seçtirdi.

Gülden Aydemir, 'Belki şansı olur diye bileti kızıma seçtirdim. Çıkarsa ne yapacağımızı henüz düşünmedik' dedi.

Bileti alırken heyecanlandığını söyleyen 6 yaşındaki Emre Kara, ikramiye ile oyuncak alacağını söyledi.

Emre'nin babası Erdoğan Kara ise, 'Her sene buradan bilet alıyorum. İnandığımız için bileti buradan aldım. Her sene çeyrek bilet alıyorum. İki tane çocuğumun şansına aldım. Herkesin bir hayali var, benim de tek hayalim çocuğum için' ifadelerini kullandı.

120 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI BAŞLADI; RAĞBET ÇEYREK BİLETE
120 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI BAŞLADI; RAĞBET ÇEYREK BİLETE
120 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI BAŞLADI; RAĞBET ÇEYREK BİLETE
120 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI BAŞLADI; RAĞBET ÇEYREK BİLETE
120 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI BAŞLADI; RAĞBET ÇEYREK BİLETE
120 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI BAŞLADI; RAĞBET ÇEYREK BİLETE
120 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI BAŞLADI; RAĞBET ÇEYREK BİLETE
120 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI BAŞLADI; RAĞBET ÇEYREK BİLETE
120 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI BAŞLADI; RAĞBET ÇEYREK BİLETE

Milli Piyango, Yeni Yıl, Yılbaşı, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 120 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI BAŞLADI; RAĞBET ÇEYREK BİLETE - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı 09:36 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı
Yatırımcılarından 1 Milyar TL çaldığı iddia edildi! Bitrota'nın kurucusu tutuklandı! 09:22 Yatırımcılarından 1 Milyar TL çaldığı iddia edildi! Bitrota'nın kurucusu tutuklandı! Yanık kokusunu alan komşuları fark etti! Isınmak için ateş yakan iki kişi, yanarak can verdi 02:50 Yanık kokusunu alan komşuları fark etti! Isınmak için ateş yakan iki kişi, yanarak can verdi Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf 14:30 Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf

Son Dakika Haberleri
09:36 Ekmekte gramaj hilesi tespit edildi! 230 gram yerine 200 gram satıyorlar
09:35 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı
09:32 Emekliler maaşlarına gelecek zamları merak ediyor! İşte yeni zam oranları!
09:22 Yatırımcılarından 1 Milyar TL çaldığı iddia edildi! Bitrota'nın kurucusu tutuklandı!
09:18 Özleyenler ekran başına! Kardeşlerim'in Kadir'i Kırmızı Oda'da!
09:14 Meteoroloji uyarıyor! 25 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı, rüzgarın hızı 100 km'yi bulacak
08:56 Galatasaray'ın büyük başarısı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti
08:50 Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
08:42 Beyin ameliyatında hastanın kafasında boru unutuldu! Doktor yargılanıyor!
08:30 Stokçularla ilgili harekete geçiliyor! TBMM'de görüşülecek
Ekmekte gramaj hilesi tespit edildi! 230 gram yerine 200 gram satıyorlar Ekmekte gramaj hilesi tespit edildi! 230 gram yerine 200 gram satıyorlar         
09:37
Emekliler maaşlarına gelecek zamları merak ediyor! İşte yeni zam oranları! Emekliler maaşlarına gelecek zamları merak ediyor! İşte yeni zam oranları!         
09:32
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı         
21:03
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 09:46:38. #1.13#
SON DAKİKA: 120 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI BAŞLADI; RAĞBET ÇEYREK BİLETE - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement