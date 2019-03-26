120 Mühendise Seracılık Sertifikası

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Tarım danışmanları ve Serbest çalışan Ziraat Mühendislerine yönelik olarak başlattığı eğitim hamlesinin dördüncü etabında Antalya'nın tarımda marka şehir olmasının temel bileşenlerinden birisi olan seracılık konusunda verilen eğitime 120 ziraat mühendisi ve tarım danışmanı katıldı.

Eğitimde katılımcılara hitap eden İl Müdürü Mustafa Özen meslektaşlarına öncelikle İl Müdürlüğümüzdeki bu eğitime geldikleri için teşekkür ederek, "Ziraat Mühendisi olarak üzerimize düşen görev büyük. Sağlıklı nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak için üstümüze düşen sorumluluğu bilerek çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Tarımda bir marka olan Antalya, aynı zamanda seracılığın başkentidir. Dolayısıyla ilimiz seracılık sektörünü başkente yakışır bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Bunun için siz ziraat mühendislerine büyük iş düşüyor. Sizlerle birlikte ilimiz ve ülkemiz için, sürdürülebilir bir tarım için tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Antalya İlinde Seracılık, T.C. Ziraat Bankasının Sektöre Yönelik Kredi Uygulamaları, Devlet Destekli Sera Sigortası Uygulaması, Sera Teknolojileri ve Seralarda Aranacak Asgari Şartlar konularında eğitim alan 120 ziraat mühendisi ve tarım danışmanı katılım belgelerini aldıktan sonra çekilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.