Son Dakika Haberleri: 120 Satte 80 Bin Lego Parçasını Birleştirerek Kentini Resmetti

120 Satte 80 Bin Lego Parçasını Birleştirerek Kentini Resmetti

59 dakika önce

Çin'in Dalian kentinde, Lego ustası biri 80 bin parçayı birleştirerek ortaya bir tablo çıkardı.

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Çin'in Dalian kentinde, Lego ustası biri 80 bin parçayı birleştirerek ortaya bir tablo çıkardı. Tarihi 110 yıla dayanan ve kentin simgesi olan teleferiklere adanan tabloda da 201. No'lu teleferik ve Dalian'ın silüeti Lego parçalarıyla resmedildi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:28 

Çin Halk Cumhuriyeti, Lego, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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