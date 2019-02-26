120 Satte 80 Bin Lego Parçasını Birleştirerek Kentini Resmetti
59 dakika önce
Çin'in Dalian kentinde, Lego ustası biri 80 bin parçayı birleştirerek ortaya bir tablo çıkardı.
Çin
'in Dalian kentinde, Lego
ustası biri 80 bin parçayı birleştirerek ortaya bir tablo çıkardı. Tarihi 110 yıla dayanan ve kentin simgesi olan teleferiklere adanan tabloda da 201. No'lu teleferik ve Dalian'ın silüeti Lego parçalarıyla resmedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:28
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