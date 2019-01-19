120 Teneke Tineri Çamlık Alana Attılar
2 saat önce
BURSA'da, çamlık alana atılmış 120 teneke tinere el konuldu.
BURSA'da, çamlık alana atılmış 120 teneke tinere el konuldu. Yapılan incelemenin ardından, tinerler kamyonetlerle yediemin deposuna götürüldü. Jandarma
ekipleri, tiner dolu çok sayıda tenekenin çamlık alana atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Merkez Osmangazi
ilçesine bağlı Gündoğdu
ile Ovaakça
mahalleleri arasındaki çamlık alanda arama yaptı. Aramalar sonunda 120 teneke bulundu. Jandarma ekiplerince toplanan tiner dolu tenekeler, savcının talimatıyla yediemin deposuna teslim edildi. Yetkililer, rastgele çamlık bölgeye atılan tinerin çok az miktarının bile büyük bir yangına yol açabileceğine dikkat çekerek, bölge yakınlarında 3 yılda 2 büyük orman yangını çıktığını hatırlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:15 Kaynak: DHA
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