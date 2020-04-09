120 yataklı otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti - Son Dakika

Otelde konaklayan sağlık çalışanı Bilgehan Erseçgin, İl Sağlık Müdürlüğü ve otel yöneticilerine teşekkür etti.

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde bir otel, kapılarını koronavirüs (covid-19) salgınına karşı hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına açtı.

120 yataklı otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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