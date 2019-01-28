1200 Tır'cı Kontrole Girdi, 190'ı Alkollü Çıktı
1 saat önce
GIESSEN polisinin yaptığı açıklamaya göre pazar akşamı ve gece yarısı süren kontrollere 250 polis katıldı.
GIESSEN polisinin yaptığı açıklamaya göre pazar akşamı ve gece yarısı süren kontrollere 250 polis katıldı. Toplam kontrollerden geçirilen sürücü sayısı bin 200, alkollü çıkan sürücü sayısı ise 190. TIR parklarında da kontrol yapan polis, nitrikasit dolu bir TIR'ın sürücüsünün 1.5 promil alkollü olduğunu tesit etti. Hakkında tutanak tutulan sürücünün ehliyetine en az üç ay el konulacak. Polis
, kontrollerin önümüzdeki dönemlerde de periyodik olarak yapılacağı duyurdu. Geçtiğimiz yıl da alkollü bir TIR sürücüsü otobanda ters yönde kilometrelerce yol gitmişti. Durdurulan sürücü hapis cezasına çarptırılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:53
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