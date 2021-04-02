Akdeniz Bölgesi Ata Sporları Federasyonu ve Antalya Okçular Tekkesi tarafından Antalya'nın Fethinin 814. yıldönümü kutlamaları kapsamında "1207 Antalya Fetih Kupası 4. Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması" düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde yer alan stadyumdaki Antalya Okçular Tekkesi atış sahasında gerçekleştirilen yarışmaya yaşları 9 ile 13 arasında değişen 45 kemankeş katıldı. Deneme atışlarının ardından, dua ederek yapılan "Dualı ok atışlarını" gerçekleştiren kemankeşler, daha sonra 7 seri halinde ok attı.

Atışlar sonunda başarılı olan kemankeşlere düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, törende, ok ve okçuluğun her zaman Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu, son yıllarda özellikle geleneksel okçuluğun yeniden hayat bulması adına yapılan çalışmaların bir kez daha Türk milletinin büyüklüğünü ortaya çıkardığını söyledi.

Akdeniz Bölgesi Ata Sporları Federasyonu ve Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar ise yarışmanın İçişleri Bakanlığının Antalya Geleneksel Spor Oyunları Projesi kapsamında düzenlendiğini, etkinliğin salgın şartları nedeniyle kısıtlı sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Minik kemankeşlerin hem atalarını dua ile andığını hem de ok atarak yarıştığını vurgulayan Uçar, "Asıl fethin kendinden sonra insanların gönlünü hakka açmak olduğunu, ayrıca 'Geçmişi olmayanın geleceği yoktur' sözüyle bizlere, milletçe özümüzü ve gücümüzü tekrar hatırlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın "Biz sporu rakibini ezmek için değil, rakibinle yarışmak suretiyle kendini geliştirmek için yapıyoruz. Sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da gelişme hedeflendiği bir aktivite olarak daha iyi bir kul olmak, daha iyi bir insan olmak için" sözlerini hatırlatan Uçar, federasyonlarının bu düsturla hareket ettiğini, bu çizgiden ödün vermediklerini kaydetti.