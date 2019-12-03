Son Dakika Haberleri: 1207 Antalyaspor iki maçta rakiplerine 15 gol attı
Son Dakika Spor 1207 Antalyaspor iki maçta rakiplerine 15 gol attı - Son Dakika Spor

1207 Antalyaspor iki maçta rakiplerine 15 gol attı

6 saat önce

Bu hafta oynayacağı Dudullu maçını da kazanmayı hedeflediklerin belirten kulüp başkanı Süleyman Türk, maddi, manevi desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

1207 Antalyaspor iki maçta rakiplerine 15 gol attı, System.String[]

Bu hafta oynayacağı Dudullu maçını da kazanmayı hedeflediklerin belirten kulüp başkanı Süleyman Türk, maddi, manevi desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.


Kadınlar 2. Lig ekiplerinden 1207 Antalyaspor, 6'ncı hafta karşılaşmasında sahasında Osmaniye Kadın Spor'u 16, 36 ve 70'inci dakikada Öznur Taş, 45'inci dakikada Sabahat Yavuz'un penaltıdan, 62'nci dakikada Arzu Akkanat, 65'inci dakikada Ayşenur Duran penaltıdan ve 80'inci dakikada Esra Manya'nın gölüyle 7-0 yendi. Ligin 5'inci haftasında rakibi karşısında farklı galibiyetin keyfini yaşayan 1207 Antalyaspor, puanını 12'ye yükseltti.


'DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR'


1207 Antalyaspor, ligin 8'inci haftasında pazar günü sahasında Dudullu ile oynayacak. Antalya ekibi maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Kulüp başkanı Süleyman Türk, "Ligde Antalya'mızı en iyi temsil etmek istiyoruz. Ulaşım, konaklama ve diğer ihtiyaçlarla ilgili destek hiçbir yerden almadan yolumuza başarıyla devam ediyoruz. Desteğe ihtiyacımız var. Galibiyetlerimiz devam etmeyi istiyoruz" dedi.


Antalyaspor, Dudullu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:42 
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