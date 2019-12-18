121 bin dolarlık ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 121 bin dolarlık ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

121 bin dolarlık ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı

6 saat önce

ANTALYA'da, girdiği bir evden 121 bin dolarlık ziynet eşyası çaldığı belirlenen Veli Eryalçın (40), evinde yakalandı.

121 bin dolarlık ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı, System.String[]

ANTALYA'da, girdiği bir evden 121 bin dolarlık ziynet eşyası çaldığı belirlenen Veli Eryalçın (40), evinde yakalandı. Bugün adliyeye sevk edilen Eryalçın, tutuklandı.

Olay dün saat 13.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Toroslar Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Antalya'da yaşayan Şili vatandaşı Hanan Wshannoun'un ikinci kattaki dairesine kimsenin olmadığı sırada giren hırsız; altın saat, kolye, bileklik ve küpeyle birlikte 121 bin dolar değerinde ziynet eşyası çaldı. Eve geldiğinde soyulduğunu anlayan Hanan Wshannoun, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin Veli Eryalçın olduğunu belirledi. Şüpheli, dün akşam saatlerinde evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bulunan ziynet eşyalarına el konuldu.Gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürülen Eryalçın, ifadesinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Veli Eryalçın, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. El konulan ziynet eşyalarının ise sahibine teslim edileceği kaydedildi.


Konyaaltı, Toroslar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi
Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada

Son Dakika Haberleri
22:06 Bilecik'te "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği - Son Dakika
22:06 Fransa'da sendikalar emeklilik reformunun geri çekilmesini istiyor - Son Dakika
22:05 HDP'li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı - Son Dakika
22:04 Muğla'da karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü - Son Dakika
22:04 Şans Topu çekildi (2) - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:07:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 121 bin dolarlık ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]