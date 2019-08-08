Son Dakika Haberleri: 121 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile yakalanan şahıs serbest
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121 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile yakalanan şahıs serbest

1 saat önce

Samsun'da ormanlık alana dişi Hint keneviri bitkisi ektiği tespit edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

121 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile yakalanan şahıs serbest, System.String[]
Samsun'da ormanlık alana dişi Hint keneviri bitkisi ektiği tespit edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda ormanlık alanda ekili 121 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili H.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan H.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Savcıya ifade veren H.Ç. serbest bırakıldı. - SAMSUN
Narkotik, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:35 Kaynak: İHA
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