121 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile yakalanan şahıs serbest
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Samsun'da ormanlık alana dişi Hint keneviri bitkisi ektiği tespit edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve savcıya ifade verip serbest bırakıldı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:35 Kaynak: İHA
'da ormanlık alana dişi Hint keneviri bitkisi ektiği tespit edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve savcıya ifade verip serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy
ilçesi Yağbasan
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda ormanlık alanda ekili 121 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili H.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan H.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Savcıya ifade veren H.Ç. serbest bırakıldı. - SAMSUN
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