Son Dakika Haberleri: 121 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile yakalandı
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121 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile yakalandı

2 saat önce

Samsun'da ormanlık alana dişi Hint keneviri bitkisi ektiği tespit edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

121 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile yakalandı, System.String[]
Samsun'da ormanlık alana dişi Hint keneviri bitkisi ektiği tespit edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda ormanlık alanda ekili 121 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili H.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan H.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Narkotik, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:07 Kaynak: İHA
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