"121 Milyon Liralık Yatırımla Tüm Altyapı Sorunlarını Çözüyoruz" - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Karaburun'da tamamlanan, yapımı süren ve projelendirilen çalışmalarla ilçenin altyapı sorunlarının tamamının çözüm yoluna girdiğini söyledi. Karaburun'a yalnızca İZSU tarafından son iki yılda 121 milyon liralık yatırım yapıldığını belirten Tunç Soyer, Mordoğan'da kurulacak ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin yapımına başlandığını da müjdeledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karaburun'da sağlıklı ve kesintisiz su sağlamanın yanı sıra güçlü altyapı için de çalışan İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tarihi nitelikteki projeleri ilçe halkına anlattı. Başkan Soyer, Mordoğan'daki açık hava toplantısında 121 milyon liralık yatırım kapsamında yapımı tamamlanan, devam eden ve projelendirilen İZSU çalışmalarını tek tek açıkladı. Toplantıda Başkan Soyer'in yanı sıra CHP Parti Meclis (PM) Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar da yer aldı. Verilen sözler yerine getiriliyor Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, konuşmasında büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek şunları dile getirdi: "İki yıl önce seçimlerde yola çıktığımızda alt yapımızı biran önce yenilemenin sözünü verdik. İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Desteğini her zaman yanımda hissettiğim Sayın Tunç Soyer'e ve bürokratlarına teşekkür ediyorum" dedi. "100 km kanal, 13 kilometrelik yağmur suyu hattının imalatını bitirdik" İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Karaburun'a hak ettiği hizmeti verdiklerini ve son 2 yılda 121 milyon liralık yatırımla ilçenin su ile altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. 65 milyon liralık yatırımla yeni bir kanalizasyon şebekesinin yapımını tamamladıklarını, bunu da işletmeye aldıklarını ifade eden Başkan Tunç Soyer, "Böylece Mordoğan'da evlerdeki foseptik sistemini devre dışı bırakarak bölgemize hizmet veriyoruz. Yeni kanalizasyon şebekesi; Mordoğan merkez, Ardıç, Çatalkaya, Yenicepınar ve Eski Mordoğan köyünü de kapsayacak şekilde geniş bir alana hizmet sunacak. Devam eden çalışmalarımız kapsamında yaklaşık 100 kilometrelik kanalizasyon, 13 kilometrelik yağmur suyu hattının imalatını bitirdik" dedi. "Yeni içme suyu iletim hatlarını faaliyete sunduk" Karaburun'da yurttaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşımını sağlamak amacıyla Mordoğan Göleti İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yapımını da tamamladıklarını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi: "18 milyon liranın üzerinde bir yatırımla gerçekleştirdiğimiz içme suyu arıtma tesisi ve yeni içme suyu iletim hatlarını, geçtiğimiz günlerde faaliyete sunduk. İZSU, iklim krizinin etkileriyle artan kuraklığa karşı, vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarını karşılamak adına alternatif su arayışlarına da devam ediyor. Bu kapsamda Mordoğan Merkez, Yayla ve Saip mahallelerinde toplamda 3 adet yeni su kuyusu açtık. Böylece, ilçemizdeki ihtiyaçlara cevap verebilecek yüksek miktarda su sağlayan ilave su kaynağı sağlamış olduk. Ancak bununla da yetinmiyoruz. İlçemizde, yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamak için 5 yeni su kuyusu daha açacağız. Yeni su kaynaklarının ilçemize kazandırılması için 500 bin liralık yatırım yapılıyor. " Mordoğan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kuruluyor Başkan Tunç Soyer, yeni yatırımların da müjdesini verdi. Mordoğan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Mordoğan bölgesinin yaşam kalitesini yükseltecek, sağlıklı ve modern bir tesisin daha yapımına başladıklarını ifade eden Başkan Soyer, "Sulucadere Mevkii'nde 17 bin metrekarelik bir alanda kurulacak olan bu tesisimiz, günde 11 bin metreküp atık suyu arıtacak. 34 milyon liralık yatırımla yapımına başladığımız bu tesiste, ileri biyolojik yöntemle arıtılan sular, derin deniz deşarjı ile doğaya zarar verilmeden bertaraf edilecek. Yılsonuna kadar tamamlayacağımız Mordoğan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Türkiye'de Avrupa Birliği standartlarında atık su arıtmada lider konumda olan İzmir'in liderliğini, daha da pekiştirmiş oluyoruz. Karaburun Bozköy Göleti'nde yapılacak olan İçme Suyu Arıtma Tesisi için de, yapım ihalesine çıktık. Yapılacak bu tesis ile ilçenin temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması için bir adım daha atmış olduk. Karaburun atık su arıtma tesisimizin projelendirme çalışmaları da devam ediyor" dedi. "İçme suyu arıtma tesisi inşaatı tamamlandı" Yine Karaburun'da toplamda 70 kilometre uzunluğunda atıksu ve 10 kilometrelik yağmur suyu şebekesi projesinin hazırlandığını kaydeden Başkan Soyer, yapılması planlanan atıksu ve yağmur suyu hatlarının, yeni yapılacak olan proje çalışmaları devam eden Karaburun Atıksu Arıtma Tesisi'ne bağlanacağını söyledi. Soyer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "İZSU Genel Müdürlüğümüz tarafından her bir vatandaşımızın sağlıklı suya erişimini sağlamak, suyun kullanıldıktan sonra doğaya zarar vermeden toplanmasını, arıtılmasını ve yeniden kullanılmasını mümkün kılmak ve derelerin ekosistem temelli yönetimini sağlayarak su kalitesini yükseltmek amacıyla Karaburun ve Mordoğan'da toplam yatırım tutarı 121 milyon lira olan; 142 kilometre içme suyu hattı imalatı, 91 kilometre kanalizasyon hattı imalatı, 10 kilometre yağmur suyu hattı imalatı, 1036 litre- gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi inşaatı tamamlandı. 11 bin metreküp-gün kapasiteli atıksu arıtma tesisimizin inşaatı devam ediyor. " İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, törenin ardından Mordoğan'da devam eden sahil düzenlemesi ile İZBETON Genel Müdürlüğü tarafından yapımı süren asfaltlama çalışmalarını inceledi. Soyer, yapımı devam eden Mordoğan Atıksu inşaatı hakkında da bilgi aldı.