123 kişiyi mağdur eden tefeciler adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Mersin'de tefecilik ve pos tefecilik yoluyla milyonlar kira kazanç elde eden ve 123 vatandaşı mağdur ettikleri belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 kişiden 37'si adliyeye sevk edildi. 23 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 16 kişinin ise aranmasına devam ediliyor. MASAK raporunda şahısların hesaplarında 94 milyon 850 bin liralık hareketlilik olduğunu tespit edildi.



Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla tefecilik yaptığı değerlendirilen şahısların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. 6 aylık çalışmanın ardından tefecilik ve pos tefeciliği yaptıkları iddiasıyla 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 51'i Mersin'de, 9'u Adana, Şanlıurfa ve Tarsus ilçesinde olmak üzere 60 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız silah, 4 şarjör, 168 adet fişek, 38 bin 500 lira para, bin 500 dolar, 82 adet kredi ve banka kartları, pos cihazları, 33 adet düzenlenmiş senet, tefecilikte kullanılan 6 ajanda ve 2 tapu senedi ele geçirildi. Aynı soruşturma kapsamında, daha önce de bahse konu yerlerle ilgili 13 iş yerine yönelik operasyonda 41 post cihazı, 16 dizüstü bilgisayar, 288 bin 940 lira para, 140 farklı şahıslar adına düzenlenmiş kredi kartı, 2 adet para sayma makinesi, bir adet flaş bellek ile ajanda ele geçirildiği ve 24 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.



Şüphelilerin, tefecilik yoluyla 123 şahsı mağdur ettikleri ve bu işlemlerden 4 daire, bir araç ve 6 milyon 450 bin lira haksız menfaat sağladıkları, 3 yıllık Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, 94 milyon 850 bin lira hesap hareketliliği olduğu tespit edildi.



Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 378 kişi adliyeye sevk edildi. 23 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 16 kişinin ise aranmasına devam ediliyor. - MERSİN