123 yıldır Fransa'da bulunan Madagaskar'a ait kraliçe tacı iade edildi - Son Dakika

123 yıldır Fransa'da bulunan Madagaskar'a ait kraliçe tacı iade edildi

05.11.2020 19:43
123 yıldır Fransa'da bulunan Madagaskar'a ait kraliçe tacı iade edildi, System.String[]

Madagaskar'ın Fransız sömürgesine girmeden önceki son kraliçesi III. Ranavalonana'ya ait taç, Paris yönetimi tarafından iade edildi.

Madagaskar'ın Fransız sömürgesine girmeden önceki son kraliçesi III. Ranavalonana'ya ait taç, Paris yönetimi tarafından iade edildi.

Fransa tarafından 1897'de alınan ve 123 yıl boyunca Paris'teki askeri müze Invalides'de sergilenen Kraliçe III.Ranavalonana'nın tacı, başkent Antananarivo'ya getirildi.

Havalimanında düzenlenen sembolik törende, Fransa'nın Antananarivo Büyükelçisi Christophe Bouchard, tacı, Madagaskar Kültür ve İletişim Bakanı Lalatiana Andriantongarivo'ya teslim etti.

Taç, sembolik törenin ardından kortej eşliğinde sergileneceği Kraliçe Sarayındaki (Rova Manjakamiadana) müzeye ulaştırıldı.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'a tacın teslim edilmesi için daha önce bir mektup yazmıştı.

Fransız Senatosunda dün yapılan oturumda, Senegal ve Benin'e ait kültürel varlıkların iadesi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Fransa'da Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor

Fransa'nın elinde, 46 bini 1885-1960 tarihlerinde götürülmüş sahra altı Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor.

Eserlerin büyük bölümü başta başkent Paris olmak üzere birçok kentteki müzelerde sergileniyor.

Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kurmuş, kıtanın yüzde 35'i 300 yıl boyunca Fransızların kontrolünde kalmıştı.

Madagaskar, Başkent, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 123 yıldır Fransa'da bulunan Madagaskar'a ait kraliçe tacı iade edildi - Son Dakika


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