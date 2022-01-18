123 yıllık hapis cezası kesinleşen çifte cinayet sanığı yakalandı - Son Dakika

MERSİN'de yanındaki 4 kişiyle kıraathaneye düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişiyi öldürüp, 6 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan ve yargılama sırasında tahliye edilen Ali Telli (40), mahkemenin verdiği 123 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca yakalanıp cezaevine gönderildi.

Olay, 14 Aralık 2008'de Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Haşmet Şener'e ait kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda Serdar Altın (37) ile Savaş Verdi (25) hayatlarını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Olayla ilgili çalışma yapan polis, aralarında Ali Telli'nin de bulunduğu 5 kişiyi, saklandıkları adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ise 1 Kalaşnikof ile 2 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.