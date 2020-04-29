125 bin ahududu fidanı üreticiyle buluştu - Son Dakika
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125 bin ahududu fidanı üreticiyle buluştu

6 saat önce

- 125 bin ahududu fidanı üreticiyle buluştu Bursa Büyükşehir Belediyesi, ahududu fidelerini üreticilerin evine kadar götürdü.

- 125 bin ahududu fidanı üreticiyle buluştu

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, ahududu fidelerini üreticilerin evine kadar götürdü.

Bursa'da Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği kapsamında geçtiğimiz yıl çiftçilere 31 bin adet yüksek verimli polka cinsi ahududu fidanı ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 125 bin adet fidanı; korona virüs salgını nedeniyle bizzat çiftçilerin evlerine kadar götürüp teslim etti. Yıl sonuna kadar 275 bine yakın ahududu fidanının toprakla buluşması hedeflenirken, böylelikle yaklaşık 200 dekar yeni ahududu bahçesi tesis edilmiş olacak. Türkiye'deki ahududu üretiminin yüzde 96'sını gerçekleştiren Bursa'nın bu alanda ihracata yönelmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Tarım A.Ş. aracılığıyla 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi'ni uygulamaya almıştı. Proje kapsamında ahududu yetiştiricilerini eğitim için Bosna Hersek'e götüren Büyükşehir Belediyesi, aroması, dayanıklılığı ve lezzeti ile ihracata en uygun cins olan 'polka' cinci ahududunu Bosna Hersek'ten ithal ederek, doku kültür laboratuvarlarında çoğaltarak geçtiğimiz üreticilere yüksek verimli 31 bin adet ahududu fidanı dağıtmıştı. Tarım A.Ş. projesi kapsamında, ahududu yetiştiriciliği konusunda eğitim alan, ardından Bosna Hersek'e gidip verimli üretim tekniklerini yerinde gören Bursalı çiftçiler, veriminden memnun kaldıkları ahududu fidanlarına yoğun talep gösterirken, bu yıl ise 125 bin adet polka cinsi ahududu fidanı Bursalı üreticilerle buluşturdu. Korona virüs salgını nedeniyle çiftçilerin toplu katılımıyla bir etkinlik düzenlenmezken, fidanlar bizzat TARIM A.Ş. tarafından çiftçilerin evlerine götürülerek teslim edildi.

Hasatta bahçede buluşacağız

Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül'den dağıtımı yapılan ahududu fidanları hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, korona virüs salgını nedeniyle çiftçilerle bir araya gelip, fidan dağıtımı yapamadıklarını ancak inşallah hasatta çiftçilerle bahçede buluşacağını söyledi. Bursa'nın tarım şehri kimliğini öne çıkaracak yatırımları da hız kesmeden sürdürdüklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Kentimizde kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal hasılamızı arttırmak amacıyla başlattığımız ahududu proje uygulamamız çiftçimizin yüzünü güldürüyor. Katma değerli ürünler ile bu potansiyeli daha da arttırmak amacıyla iki yıldır sürdürdüğümüz "Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi' ile Bursa'ya polka çeşidini kazandırdık. Projemiz ilk meyvelerini geçen yıl verdi. Kalitesi, yüksek verimi, dayanımı, endüstriye ve taze tüketime uygunluğu ile önceliğimiz iç pazarın tüm ihtiyacını şehrimizin üreticileriyle karşılayarak ithalatın önüne geçmek. Türkiye yılda 30 bin ton ahududu ithal ediyor ve bunun için yaklaşık 72 milyon Euro harcıyor. Bu açıdan bakarsak hem üreticimize, hem şehrimize hem de ülkemize kazandıracağız. Geçtiğimiz yıl 31 bin adet ahududu fidanını çiftçimizle ve toprakla buluşturmuştuk. Başarılı proje çıktıları ile gelen talepler doğrultusunda bu yıl çıtayı yükselttik ve 125 bin adet ahududu fidanını üreticilerimize ulaştırdık. İnanıyorum ki bu süreci büyüterek devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar toplamda 275 bin'e yakın ahududu fidanını üreticimizle ve toprakla buluşturmuş olacağız. Biz doğru adımlarla, üretimi teşvik ediyoruz. Öncelikle kaliteli, verimi ve dayanımı yüksek ürün üretimini arttırarak ahududu ithalatının önüne geçmeyi, daha sonra ise ihracatı hedefliyoruz. Çiftçilerimize verdiğimiz fidanların toplam maliyetinin yarısını biz karşılıyoruz. Kalan kısmının yarısını ilk hasatta diğer yarısını bir sonraki seneki hasattan sonra alıyoruz. Yani çiftçimizi hem sübvanse ediyor hem de finansman olarak da destekliyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz özel durum sebebiyle, fidanları çiftçilerimizin ayağına kadar götürüp teslim ediyoruz. Bu günleri elbirliğiyle atlatıp hasatta bahçede buluşmak ümidiyle; tüm üreticilerimize bereketli günler diliyorum" diye konuştu.

125 bin ahududu fidanı üreticiyle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 05:35 Kaynak: İHA


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