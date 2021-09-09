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125 bin doz aşının yapıldığı Tunceli'de yoğun bakımda tedavi gören 2 hasta da aşısız - Son Dakika

125 bin doz aşının yapıldığı Tunceli'de yoğun bakımda tedavi gören 2 hasta da aşısız

09.09.2021 13:52

125 bin doz aşının yapıldığı Tunceli'de yoğun bakımda tedavi gören 2 hasta da aşısız Tunceli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir: "İlimizde yaklaşık yüzde 83-84 aşılanmış durumda" Tunceli İl Sağlık Müdürü Op. Dr.

125 bin doz aşının yapıldığı Tunceli'de yoğun bakımda tedavi gören 2 hasta da aşısız

Tunceli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir:

"İlimizde yaklaşık yüzde 83-84 aşılanmış durumda"

TUNCELİ - Tunceli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, il genelinde nüfusun yaklaşık yüzde 83-83 oranında aşılandığını belirterek, şu ana kadar 125 bin doz aşı yapıldığını söyledi. Özdemir, vatandaşlara üçüncü doz aşılarını yaptırmaları çağrısında da bulunurken, kentte yoğun bakımda tedavi gören 2 hasta olduğunu bunların da aşılarını yaptırmadığını ifade etti.

Tunceli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Özdemir, kentteki aşı çalışmaları ile ilgili bil verdi. Yoğun bakım doluluk oranlarında ağustos başında ciddi bir doluluk olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, "O tarihten sonra yoğun bakımlarımızda bir miktar azalma oldu. Ama servislerimizde hala aynı seviyelerde devam ediyor. Vaka sayılarımız da aynı seviyelerde sürüyor. Tabi önlemlerin azalmasıyla beraber bunların böyle devam etmesi normal. Ama çok aşırı, eskiden olduğu gibi çok büyük seviyeleri görmüyoruz. Ancak bu sene delta varyantı çoğunlukla görüldüğü için ölüm oranının yüksek olduğunu fark edebiliyoruz. Özelikle yaşla nüfus, başka şehirlerde duyduğumuz gibi hamilelerde ölümle sonuçlanan vakalara rastlıyoruz delta varyantıyla beraber. Bizim şu anda yoğun bakımda iki hastamız kaldı biri entübe, biri değil. Aşı çıktıktan sonra yoğun bakım yatışlarındaki hastalarımızın tamamı aşısız. Servi yatışlarımızda aşılı hastalarda görüyoruz" dedi.

"Vatandaşların 3'üncü doz aşının yaptırılması gerekiyor"

Özellikle temmuz sonu ağustos başında ocak, şubat aylarında ilk dozlarını olan vatandaşlarımızda yeni vakalar gördüklerini vurgulayan Op. Dr. Özdemir, 'Bu da ilk grubun yeniden bir doz aşı yapması gerektiğini ortaya koyuyor. Dün Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da mutlaka 3'üncü dozun yaptırılması gerektiğini söyledi. Bir an önce bunlar aşı olduklarında vaka sayılarının düşebileceğini bariz görebiliyoruz" diye konuştu.

Tunceli genelinde 125 bin doz aşı yapıldı

Kent genelinde 125 bin aşı yapıldığını kaydeden İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, "İlimizde nüfusun yaklaşık yüzde 83-84 kadarı aşılanmış durumda. İkinci dozda da buna yakın bir rakamımız var. Yüzde 75'in üzerinde ikinci doz tamamlama oranımız var. Ama vatandaşlarımızdan ricam özellikle aşı dozlarının üzerinden 3 ile 6 ay geçenler üçüncü dozlarını yaptırsınlar. Çünkü bunu hastane yatışlarında bariz bir şekilde görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Son dönemlerde 18 yaş altında çok ciddi aşı talebi var"

Aşı oranının yüksek olması nedeniyle okulların açılmasının ciddi bir sıkıntı oluşturmayacağını aktaran Op. Dr. Özdemir, "Geçen yıl bunun örneğini gördük. Okullar açıldığında ciddi bir vaka artışı gördük. Yaklaşık 3 hafta sonra yeniden önlemler alındı. Geçen seneye göre farklı bir durumumuz var. Şu an aşı oranımız çok yüksek. Biz bu konuda çok şanslıyız. İlimizdeki dışarıdan gelen misafirlerin de çekilmesiyle beraber kendi nüfusumuzun da aşı olduğunu bildiğimiz için çok fazla etkilenebileceğimizi düşünmüyorum. Son bir haftadır 18 yaş altında çok ciddi bir aşı talebi var. Bir hafta, on gündür o gruplara çok fazla aşı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

125 bin doz aşının yapıldığı Tunceli'de yoğun bakımda tedavi gören 2 hasta da aşısız
125 bin doz aşının yapıldığı Tunceli'de yoğun bakımda tedavi gören 2 hasta da aşısız
125 bin doz aşının yapıldığı Tunceli'de yoğun bakımda tedavi gören 2 hasta da aşısız
125 bin doz aşının yapıldığı Tunceli'de yoğun bakımda tedavi gören 2 hasta da aşısız

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Tunceli, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 125 bin doz aşının yapıldığı Tunceli'de yoğun bakımda tedavi gören 2 hasta da aşısız - Son Dakika


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