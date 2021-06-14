Üye Girişi
125 DEREYE 'TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ' KURULUYOR - Son Dakika

125 DEREYE 'TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ' KURULUYOR

14.06.2021 10:02

KARADENİZ Bölgesi'nde sellere neden olan ani taşkınların önüne geçebilmek için 3 ilde pilot uygulama ile dere yataklarına kurulan 'erken uyarı sistemi', ultrasonik sensörün uyarı göndermesi ile ani su yükselmelerini önceden bildirdi.

KARADENİZ Bölgesi'nde sellere neden olan ani taşkınların önüne geçebilmek için 3 ilde pilot uygulama ile dere yataklarına kurulan 'erken uyarı sistemi', ultrasonik sensörün uyarı göndermesi ile ani su yükselmelerini önceden bildirdi. Taşkın yerleşim yerine ulaşmadan önlem alınmasını sağlayacak sistemin 125 dereye kurulması için çalışma başlatıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) Trabzon Bölge Müdürü Dr. Emre Akçalı, "Sistem uyarı verdiğinde dere kesin taşacak, vatandaşlar ve ilgili ekipler hemen uyarılacak" dedi.

Doğu Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinden fazla ısınıp buharlaşarak lokal şiddetli yağışlara neden olduğunun tespit edilmesi üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı sel ve taşkın olaylarına neden olan derelerdeki ani su yükselmelerinin erken haber alınmasına yönelik proje geliştirdi. Taşkınların önüne geçebilmek için uzun yıllardır derelere taşkın ve rusubat kontrol tesisleri yapan DSİ Trabzon 22'nci Bölge Müdürlüğü, ani taşkın tehlikesini haber vermek üzere de dere yataklarına 'erken uyarı sistemi' kurdu. Pilot bölge olarak seçilen Trabzon, Rize ve Giresun'da 3 dereye yerleştirilen 'erken uyarı sistemi' ultrasonik sensörlerin su seviyesi yükselip dere yatağının taşmasına 50 santimetre kala merkeze uyarı gönderdi.

Bu sistemle; taşkın tehlikeleri önceden tespit edilerek yerleşim birimlerine ve yetkili ekiplere haber verilecek, gerekli tedbirlerin alınması için süre kazanılacak. Taşkın yerleşim yerine ulaşmadan önlem alınmasını sağlayacak sistemin 125 dereye kurulması için çalışma başlatıldı.

'125 İSTASYON KURULUYOR'

DSİ Trabzon 22'nci Bölge Müdürü Dr. Emre Akçalı sistemin su yüklemesi durumunda alarm verdiğini belirterek, "Yoğun yağışlarda Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşkın uyarıları veriyor. Biz de DSİ olarak bu yağışların akışa geçip geçmediğini kontrol ediyoruz. Eğer bir su yükselmesi varsa kurduğumuz istasyonlar sayesinde erken uyarı veriyoruz. Halkımızın ve ilgili kurumların gerekli tedbirleri almasını sağlıyoruz. Bölgemizde 125 istasyon kurulum çalışmalarına başladık" dedi.

'SİSTEM UYARI VERDİĞİNDE 15 DAKİKA SÜRE VAR'

İstasyonların yerleşim yerlerine 3 kilometre mesafeye kurulacağını kaydeden Akçalı, "Sistem uyarı verdiğinde 12-15 dakika kadar süremiz olacak. Su, yerleşim yerlerine ulaşmadan önce halkımız ve ilgili kurumlar gerekli tedbirleri almış olacak. Sistem, dere suyunun yüksekliğini baz alarak çalışıyor. Suyun dere yatağındaki duvarları aşmasına 1 metre, 50 santimetre kala uyarı vermeye başlıyor. Uyarı ilk önce merkezdeki birimimize ulaşıyor, kontroller yapılıyor ve bir risk durumunda gerekli birimlere ve belediyelere uyarılar yapılıyor. 125 istasyon il ve ilçe merkezleri gibi yoğun yerleşimlerin olduğu dere güzergahlarına kuruluyor? diye konuştu.

'TAŞKIN İÇİN SON UYARI'

Sistemin erken uyarı adını taşıdığını, ancak son uyarı anlamına geldiğini belirterek "Sistem uyarı verdiğinde dere kesin taşacak anlamına geliyor. Sistem sayesinde tedbirler alınıyor. 2 yıl boyunca Rize, Trabzon ve Giresun'da pilot uygulamalar yaptık. Buradaki su yükselmelerini tespit ettik, gerekli uyarıların sağlıklı bir şekilde ulaştığını gördük. Sonrasında bu sistemin yaygınlaştırılmasına bakanlığımızca karar verildi. Yüksek taşkın riski olan yoğun yerleşimin olduğun yerlerde ilk olarak uygulanmaya başlandı. Bu sistemin faydalarını yıllar içerisinde görerek daha da yaygın hale getirilecektir" dedi.

125 DEREYE 'TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ' KURULUYOR
125 DEREYE 'TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ' KURULUYOR
125 DEREYE 'TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ' KURULUYOR
125 DEREYE 'TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ' KURULUYOR
125 DEREYE 'TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ' KURULUYOR
125 DEREYE 'TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ' KURULUYOR
125 DEREYE 'TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ' KURULUYOR
125 DEREYE 'TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ' KURULUYOR
125 DEREYE 'TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ' KURULUYOR
125 DEREYE 'TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ' KURULUYOR
125 DEREYE 'TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ' KURULUYOR
125 DEREYE 'TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ' KURULUYOR
125 DEREYE 'TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ' KURULUYOR
125 DEREYE 'TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ' KURULUYOR
125 DEREYE 'TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ' KURULUYOR

Doğu Karadeniz, Trabzon, Pilot, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 125 DEREYE 'TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ' KURULUYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor 11:17 Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak 11:08 FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi 10:56 Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı 10:38 Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın 10:33 Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi 10:17 Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını 09:53 Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de görüşecek 09:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de görüşecek

Son Dakika Haberleri
11:20 Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi
11:17 Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor
11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı
11:08 FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak
10:59 Cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyuran Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı
10:55 Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi
10:49 Konut satışları mayıs ayında yüzde 16,2 artarak 59 bin 166'ya çıktı
10:38 Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı
10:33 Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın
10:16 Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı         
11:11
Cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyuran Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı Cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyuran Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı         
10:59
Konut satışları mayıs ayında yüzde 16,2 artarak 59 bin 166'ya çıktı Konut satışları mayıs ayında yüzde 16,2 artarak 59 bin 166'ya çıktı         
10:50
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet         
10:37
Otobüsle araç kafa kafaya çarpıştı, feci kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı Otobüsle araç kafa kafaya çarpıştı, feci kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı         
10:30
44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı         
09:58
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'dan romantik poz Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'dan romantik poz         
08:43
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti         
07:45
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti         
22:02
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek         
19:26
Manken Özge Ulusoy'un estetikli hali takipçilerini şaşkına döndürdü Manken Özge Ulusoy'un estetikli hali takipçilerini şaşkına döndürdü         
18:51
Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 11:23:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 125 DEREYE 'TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ' KURULUYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement