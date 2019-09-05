125 dönüm alanda yerli fidan üretiliyor

Kocaeli'nin birçok noktasında vatandaşların rahatlayıp stres atabileceği yeşil alanlar oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, inşa ettiği bu yeşil alanlarda bugüne kadar milyonlarca fidan dikimi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi köprü, kavşak, mesire alanı, park ve bahçelere diktiği fidanları aynı zamanda kendisi de üretiyor. Orman Genel Müdürlüğü İzmit Orman Şefliği'nden Başiskele Kullar semtindeki 125 dönüm alanı kiralayan Büyükşehir Belediyesi, yerli fidan üretimi yapıyor.

YERLİ FİDAN ÜRETİMİNE DESTEK VERİLİYOR

Daha önceden Başiskele Kullar semtinde İzmit Orman Fidan Şefliği tarafından kullanılan 125 dönümlük alan, 2015 yılında 10 yıllığına Kocaeli Büyükşehir Belediyesine kiralandı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı da yerli fidan üretimini teşvik etmek ve katkı sağlamak, fidan ithalatını azaltıp, fidan ihracatını çoğaltmak amacıyla bu alanda fidan üretimi yapıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan hibe fidanların, gerekli form dikim olgunluğuna gelme çalışmaları yapılıyor. Yeterli olgunluğa ulaşan yerli fidanlar Kocaeli'nin birçok noktasındaki ağaçlandırma çalışmaları kapsamında dikiliyor.

FARKLI TÜRLERDE 58 BİN FİDAN BULUNUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yerli üretimi desteklemek amacıyla yerli fidan üretimine önem veriyor. Başiskele Kullar'daki alanda Akasya, Dişbudak, Çınar, Ihlamur, Akçağaç, Meşe, Sığla, Ligusturm, Gürgen, Karayemiş, At Kestanesi ve meyve türleri başta olmak üzere farklı türlerde 58 bin fidan bulunuyor. Fidanların günlük bakımları görevli personeller tarafından titizlikle yapılıyor.