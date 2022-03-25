125 FETÖ üyesi ile telefonda görüştüğü tespit edilen kadın: "Kim olduklarını hatırlamıyorum" - Son Dakika
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125 FETÖ üyesi ile telefonda görüştüğü tespit edilen kadın: "Kim olduklarını hatırlamıyorum"

25.03.2022 16:02
125 FETÖ üyesi ile telefonda görüştüğü tespit edilen kadın: "Kim olduklarını hatırlamıyorum"

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilişkisi olduğu belirlenen 125 kişi ile telefonla görüştüğü tespit edilen kadın, "Kim olduklarını hatırlamıyorum" diyerek kendini savundu.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilişkisi olduğu belirlenen 125 kişi ile telefonla görüştüğü tespit edilen kadın, "Kim olduklarını hatırlamıyorum" diyerek kendini savundu.

Samsun'da bir Kur'an kursunda öğretmenlik yaptığı sırada FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilişkisi olduğu belirlenen 125 kişi ile adına kayıtlı telefon hatları üzerinden görüştüğü belirlenen A.M. isimli kadın hakkında Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan davanın görülmesine devam edildi. 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuksuz yargılanan A.M., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada mahkeme heyeti, A.M. adına kayıtlı telefon hatlarının HTS kayıtlarının mahkemeye ulaştığını belirterek, FETÖ ile ilişkisi olduğu belirlenen 125 kişiyle telefon görüşmesinin yapıldığını açıkladı.

HTS kayıtlarıyla ilgili savunma yapan A.M., şahısları tanımadığını öne sürdü. Adına kayıtlı olan telefon hatlarının aile üyeleri tarafından kullanıldığını iddia eden A.M., "Numaralardan birini eşim, bir tanesini ağabeyim, diğerlerini de bu şekilde aile fertleri kullanıyor. Bu numaralardan sadece bir tanesini ben kullandım, diğerlerini akrabalarım kullandı. Konuştuğumun iddia edildiği kişileri de tanımıyorum. Kim olduklarını hatırlamıyorum. FETÖ'yle benim ya da ailemden birisinin bağlantısı bulunmuyor. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, davayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

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Fetullahçı Terör Örgütü, Kocaeli, Samsun, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 125 FETÖ üyesi ile telefonda görüştüğü tespit edilen kadın: 'Kim olduklarını hatırlamıyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 125 FETÖ üyesi ile telefonda görüştüğü tespit edilen kadın: "Kim olduklarını hatırlamıyorum" - Son Dakika
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