Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Armutçuk Müessesesi'nde görevli maden işçileri, Malatya 'nın Battalgazi ilçesinde depremin 125'inci saatinde enkaz altında kalan Halime Gürbüz'ü sağ kurtardı. Maden işçileri, Halime Gürbüz'e sakin olması çağrısı yaparken, o kendisini kurtaran maden işçisini yanağından öperek teşekkür etti. Halime Gürbüz ayağının kırık olduğunu söyledi. Hastaneye kaldırılan Halime Gürbüz tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › 125'İNCİ SAATTE KURTARILDI, MADENCİYİ ÖPEREK TEŞEKKÜR ETTİ - Son Dakika

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