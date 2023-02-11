125'İNCİ SAATTE KURTARILDI, MADENCİYİ ÖPEREK TEŞEKKÜR ETTİ - Son Dakika
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125'İNCİ SAATTE KURTARILDI, MADENCİYİ ÖPEREK TEŞEKKÜR ETTİ

11.02.2023 11:00

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde depremin 125'inci saatinde Halime Gürbüz sıkıştığı enkazdan maden işçileri tarafından sağ kurtarıldı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde depremin 125'inci saatinde Halime Gürbüz sıkıştığı enkazdan maden işçileri tarafından sağ kurtarıldı. Halime Gürbüz maden işçisini yanağından öperek teşekkür etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Armutçuk Müessesesi'nde görevli maden işçileri, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremin 125'inci saatinde enkaz altında kalan Halime Gürbüz'ü sağ kurtardı. Maden işçileri, Halime Gürbüz'e sakin olması çağrısı yaparken, o kendisini kurtaran maden işçisini yanağından öperek teşekkür etti. Halime Gürbüz ayağının kırık olduğunu söyledi. Hastaneye kaldırılan Halime Gürbüz tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 125'İNCİ SAATTE KURTARILDI, MADENCİYİ ÖPEREK TEŞEKKÜR ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 125'İNCİ SAATTE KURTARILDI, MADENCİYİ ÖPEREK TEŞEKKÜR ETTİ - Son Dakika
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