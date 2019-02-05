Son Dakika Haberleri: 125 Okul Kantini Denetlendi

125 Okul Kantini Denetlendi

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi ile birlikte 125 okul kantininde denetleme ve kontrollerde bulundu.

125 Okul Kantini Denetlendi, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi ile birlikte 125 okul kantininde denetleme ve kontrollerde bulundu.

Yapılan denetimlerde; mevzuat hükümlerine uygun olmayan gıdaların bulunup bulunmadığı, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat ve etiketler, ambalajların uygunluğu ve genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilirken; çalışanlar da eldiven, maske ve bone takmaları konusunda uyarıldı.

Denetimler esnasında kantinlerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları da kontrol ediliyor. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Tepebaşı bölgesinde bulunan 125 okul kantininde denetimlere başlandığı ve çocukların güvenli ve sağlıklı gıda tüketmeleri için kontrollerin sürekli olarak devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:39 Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Tepebaşı, Yaşam
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