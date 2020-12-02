125 Proje için 5 milyon 814 bin TL ödenek alarak Türkiye'de açık ara birinci oldular - Son Dakika

125 Proje için 5 milyon 814 bin TL ödenek alarak Türkiye'de açık ara birinci oldular

02.12.2020 13:37
125 Proje için 5 milyon 814 bin TL ödenek alarak Türkiye'de açık ara birinci oldular, System.String[]

Erzurum İşkur Kendi İşini Kurma Projelerinde 125 Proje için 5 milyon 814 bin TL ödenek alarak Türkiye'de açık ara birinci oldu.

Erzurum İşkur Kendi İşini Kurma Projelerinde 125 Proje için 5 milyon 814 bin TL ödenek alarak Türkiye'de açık ara birinci oldu.

İşkur İl Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarını kullanmaya yetkili komisyon tarafından verilecek 2021 yılı 1. dönem proje destekleri için başvuruların 18 Aralık 2020'ye kadar yapılabileceğini duyurdu.

Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve işyerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı işyerleri ile diğer projeler aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olma amacıyla açıklanan proje desteğine başvurular; 18 Aralık 2020 mesai saati sona erene kadar Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bir asıl ve bir 1 kopya olarak elden verilebilecek veya posta ile gönderilebilecek.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, "Engelli vatandaşlarımız için komisyon değerlendirmesinden geçecek başvurular, başvuru sahibinin talebine göre kuruluş işlemleri, işletme gideri ve kuruluş maliyetleri başlıklarında karşılanabilecek, eski hükümlüler için desteğe uygun görülen projelere kuruluş desteği verilebilecek." dedi.

Mutlu, projeye başvuracak vatandaşlarda aranacak şartlar ve proje başvuru rehberine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.iskur.gov.tr adreslerinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak 2020 yılı 2. döneminde Engelli hibe başvurusunda 90 proje, Eski Hükümlü Hibe başvurusunda ise 35 proje toplamda 125 proje kabul edilerek 5 milyon 814 bin TL ödenek tahsis edildiğini dile getiren bunun aynı zamanda 90 engelli 35 Eski Hükümlü iş arayanın iş sahibi yapıldığı yani istihdama dahil edildiği anlamına geldiğini beyan eden Mutlu bu yılda geçen yıl olduğu gibi uygun görülen proje sayısı bakımından Türkiye'de iller arası sıralamada açık ara birinci olduklarını söyledi.

Hem engelli hem de eski hükümlülerin başvuru şartlarında 18 yaşını tamamlamış ve İŞKUR'a kayıtlı olmak, işyerinin kurulacağı il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, KOSGEB onaylı Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, kendi üzerine kayıtlı işyeri/işletme olmamak (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak), herhangi bir icra dosyası bulunmamak, kendisine vasi tayini yapılmamış olmak, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak bulunuyor.

Erzurum İşkur İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ; yeni dönem başvuruları için aranan ortak şartlar arasında diğer başvurulardan farklı olarak Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde "Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği" belgesine, Arıcılık projelerinde ise "Arıcılık" belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olma şartının eklendiğini vurguladı.

Engelliler için işgücünün en az %40'ından yoksun olduğunu belirten Mutlu, "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelendirmesi gerektiğini Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile "Proje Başvuru Rehberi"nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne ileteceğini Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvuruların geçersiz olacağını ve iade edileceği konusuna dikkat çekti.

Mutlu, "Kurumda profil nitelikli danışmanlık sistemine geçildiğini hizmet konusunda engelli iş arayanlar için Engelli Danışmanlık Sistemini oluşturulduğunu kuruma gelen engellilerin sıra numarası almadan kendileri için ayrılan özel odada özel eğitimli engelli danışmanlarımızdan hizmet alabiliyorlar. Bu pandemi döneminde bile engelli iş arayanların işe yerleştirilmesi için özel çalışma "Destekli İstihdam Modeli" uygulanarak firmalar ile irtibata geçilerek engelli iş arayanların görüşme yaptırılması sağlanmıştır" dedi.

Yılın başından bu yana 236 engellinin özel sektörde işe yerleştirildiğini belirten Mutlu; 43 engellinin ise İş başı eğitim Programlarından yaralandığını hedeflerinin yıl sonuna kadar 300 engellinin işe yerleştirilmesi olduğunu beyan etti.

Projeye başvurmak isteyen kişilerin; başvuru için istenen belgeler, başvuruya dair tüm şartlar ve ayrıntılı bilgi için www.iskur.gov.tr' nin duyurular bölümünden, 444 75 87 ve Alo 170 numaralarından bilgi alabilecekleri belirtildi. - ERZURUM

125 Proje için 5 milyon 814 bin TL ödenek alarak Türkiye'de açık ara birinci oldular
125 Proje için 5 milyon 814 bin TL ödenek alarak Türkiye'de açık ara birinci oldular

Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 125 Proje için 5 milyon 814 bin TL ödenek alarak Türkiye'de açık ara birinci oldular - Son Dakika


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