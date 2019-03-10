Son Dakika Haberleri: 125 TL Alışverişe Bmw 318i Sedan Kazanma Şansı

125 TL Alışverişe Bmw 318i Sedan Kazanma Şansı

37 dakika önce

Denizli Forum Çamlık AVM, bir talihli ziyaretçisine hayallerin otomobili BMW 318i Sedan hediye ediyor.

125 TL Alışverişe Bmw 318i Sedan Kazanma Şansı, System.String[]
Denizli Forum Çamlık AVM, bir talihli ziyaretçisine hayallerin otomobili BMW 318i Sedan hediye ediyor. 125 TL alışveriş yapan herkesin katılabileceği kampanya 4 Temmuza kadar devam edecek.

Denizlililerin buluşma noktası Forum Çamlık, bir talihli ziyaretçisine çekilişle BMW 318i Sedan hediye ediyor. 4 Mart-4 Temmuz tarihleri arasında Forum Çamlık'tan aynı gün içinde gerçekleştirilecek her 125 TL'lik alışverişin bir çekiliş hakkı kazandıracağı özel kampanyanın talihlisi, 13 Temmuz'da noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. Forum Çamlık yetkilileri, alışveriş keyfini hayalindeki otomobille taçlandırmak isteyen herkesi, Forum Çamlık'a davet etti. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:13 Kaynak: İHA

Denizli, Çamlık, Güncel
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