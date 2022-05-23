125 üreticinin faydalandığı sulama tesisi yenilendi - Son Dakika
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125 üreticinin faydalandığı sulama tesisi yenilendi

23.05.2022 14:41
125 üreticinin faydalandığı sulama tesisi yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sulama tesislerine yönelik bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi'nde 1746 dekar sulama sahasına sahip sulama tesisinde, ekonomik ömrünü dolduran 7 adet filtre sistemi, 8 adet kumanda panosu ve 2 adet sayaç panosu yenilendi. Çalışma, üreticiler tarafından sevinçle karşılandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilere destek vermek için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi'nde işletilmesi yapılan 1746 dekar sulama sahasına sahip 125 üreticinin faydalandığı sulama tesisinde, ekonomik ömrünü dolduran 7 adet filtre sistemi, 8 adet kumanda panosu ve 2 adet sayaç panosu yenileri ile değiştirilerek üreticilerin sulama anlamında mağduriyet yaşamamaları adına hızla aktif hale getirildi. Beyoba Mahallesi'nde tesisten faydalanan üreticiler, gerçekleştirilen yenileme çalışmaları için "Artık damlamalarımız hem tıkanmayacak hem de filtrelerimiz daha sağlıklı çalışacak. Yapılan bu çalışmalar için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına şükranlarımızı sunuyoruz" dediler.

"Desteğimiz devam edecek"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Tarımsal üretimin önemini biliyor ve buna göre proje üretiyoruz. Bu bağlamda tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması için Büyükşehir Belediyemizin imkanları dahilinde bu zorlu dönemlerde üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirebilmek için üreticilerimizin yanında bulunarak onlara destek olmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimiz üretime, biz çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

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Kaynak: Bültenler

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Beyoba Mahallesi, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 125 üreticinin faydalandığı sulama tesisi yenilendi - Son Dakika

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