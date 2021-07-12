1250 rakımlı yaylada mobil ekiplerden vatandaşlara aşı hizmeti - Son Dakika

Adana'da yaz aylarını yaylada geçiren vatandaşlar, mobil ekipler tarafından aşılanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri, Aladağ ilçesinin 1250 rakımlı Meydan Yaylası'ndaki Sohbet Evi yanında kurulan stantta vatandaşlara korona virüs aşısı yapıyor. Vatandaşlar, aşıyı kapılarına kadar getirip yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Üçüncü aşısını olan Mehmet Karataş, randevu almadan aşı yaptırdıklarını belirterek, kendilerine çok büyük kolaylık sağlandığını söyledi.

Aladağ Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Soydan, 1250 rakımlı Meydan Yaylası'nda aşılama için sağlık çalışanlarının özverili bir çalışma yaptığını ifade ederek, "Meydan Yaylası'ndaki bu hizmetten çok mutlu olduk. Aladağ'ın normalde 16 bin nüfusu var ama yazın 80 bine çıkıyor. Yerel yönetim olarak aşı uygulamasına tam destek veriyoruz" dedi.

Ceritler Mahallesi Muhtarı Nabi Karakız ise korona virüsü ölüm kalım savaşı vererek atlattığını ifade ederek, herkesi aşı olmaya davet etti. Karakız, "Oksijensiz yaşayamadığımı gördüm. Ben aşımı oldum, herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Uzman Aile Hekimi Özge Çakır, katılım oranının çok yüksek olduğunu ifade ederek, aşı seferberliğinin aşı şenliğine dönüştüğünü kaydetti.

Aladağ Devlet Hastanesi Başhekimi Yasin Mert İnce ise, yaylada 14 Temmuz'a kadar aşılamanın süreceğini belirterek, "Şu an 40 bini aşan nüfusumuz var. Sağlık Bakanlığımızın, il ve ilçe sağlık müdürlüğümüzün destekleri ile aşı standımızı kurduk ve 150- 200 kişiyi aşılıyoruz. Randevu almadan tüm vatandaşlarımız aşılanabiliyor" diye konuştu.

(Beril Solmuşgül/İHA)