1250 yataklı Konya Şehir Hastanesi, açılışa hazır - Son Dakika

KONYA'da yapılan 5 yıldızlı otel konforundaki 1250 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nin 862 yataklı ilk etabı açılışa hazır. Hastanenin yapımını gerçekleştiren YDA Group Şehir Hastaneleri Proje Koordinatörü Necip Atay, ameliyathaneden radyolojiye, laboratuvardan tüm teknik bölümlere kadar tıbbi cihazların hastanede kurulumlarının yapıldığını, tüm personel alımlarının da tamamlandığını, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda iki aydır tüm testlerin yapıldığını ve açılış için gün saydıklarını söyledi.

YDA Group tarafından 'Kamu Özel Ortaklığı' ile Konya ve bölgesindeki kentlere sağlık hizmeti verecek olan Konya Şehir Hastanesi'nin 862 yatak kapasiteli ilk etabı tamamlandı. Açılış için gün sayılan adeta 5 yıldızlı konforundaki hastanenin, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtımı yapıldı. YDA Group Şehir Hastaneleri Proje Koordinatörü Necip Atay, Konya Şehir Hastanesi'nin 862 yataklı ilk etabı için 1 Temmuz tarihinden itibaren tüm hazırlıklarını tamamlayarak açılış için hazır olduklarını belirtti.

Atay, şunları söyledi:

"838 yatak olarak inşaatına başlanan Konya Şehir Hastanesi'nin inşaat sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya ve çevresinin sağlık üssü olacak hastanenin yatak kapasitesinin arttırılarak 1250 yatağa çıkartılması talimatının ardından çalışmalarımıza bu yönde hız verdik. Kapasite artışına konu olan Onkoloji ve KVC hastane bloklarının da betonarme, cephe işleri ve altyapı işleri tamamlandı. Bu iki bloğun inşaatlarının kalan kısımları hastane işleyişine hiçbir engel teşkil etmeyecek şekilde planladık, bu blokları da 2020 yılı sonuna kadar hızla tamamlamayı hedefliyoruz. Bizler açılış için yarına hazırız, tüm çalışmalarımız bitti. Hizmet vermeye başladığı ilk andan itibaren Konya Şehir Hastanesi'nin, hastalarımızın ve yakınlarının tüm konforu düşünülerek dizayn edilen hasta memnuniyeti odaklı bir hastane olduğu görülecektir. "

Atay, sadece hastaların değil, sağlık çalışanlarının da dinlenme ve sosyal alanlarının olduğunu ifade etti. 420 bin metrekare kapalı alana sahip Konya Şehir Hastanesi'nde; 278 poliklinik, 609 hasta yatağı, 130 yoğun bakım, 10 KVC yoğun bakım, 48 yeni doğan yoğun bakım, 14 adet tek kişilik doğumhane, 12 perinatal servis, 19 tutuklu servisi, 3 iyot tedavi birimi, 17 yanık merkezi olmak üzere 416 yatak kadın doğum ve çocuk 433 yatak genel hastane olarak hizmete açılacak.

Hastanede yataklı servisler dışında 32 genel, 12 gün, 2 sezaryen, 2 tüp bebek ve 1 yanık olmak üzere toplam 49 ameliyathane, endoskopi birimi, nükleer tıp birimi, meme mükemmeliyet merkezi, fizyoterapi birimi, hemodiyaliz ünitesi, sağlık kurulu ve kapsamlı bir radyoloji birimi mevcut. Yıl sonunda açılacak 187 yataklı Onkoloji Hastanesi ve 201 yataklı KVC hastanesi ile toplam yatak sayısı 1250 yatak sayısına ulaşacak.

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