126 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 126 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

126 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 126 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 126 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyindeki Müsellim Boğazı'nda devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları üç bölgeye operasyon düzenledi.

"TCSG 8" Bot Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında Suriye, Kongo, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 39 kişiyi yakalayıp kıyıya getirdi.

"TCSG 109" Bot Komutanlığı ekipleri Leventkaya mevkisi açıklarında Afganistan uyruklu 28, Sivrice Burnu açıklarında da aynı ülke vatandaşı 59 düzensiz göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolunda giyecek ve yiyecek yardımı yapılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

126 düzensiz göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:21 Kaynak: AA
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