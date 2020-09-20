126 yıllık fotoğraf makinesi görenlere nostalji yaşatıyor - Son Dakika

126 yıllık fotoğraf makinesi görenlere nostalji yaşatıyor

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 65 yıldır fotoğrafçılık yapan Orhan Saatçioğlu (80), 126 yıllık aile yadigarı siyah-beyaz körüklü fotoğraf makinesini iş yerinde sergiliyor.

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 65 yıldır fotoğrafçılık yapan Orhan Saatçioğlu (80), 126 yıllık aile yadigarı siyah-beyaz körüklü fotoğraf makinesini iş yerinde sergiliyor.

Keşan'da 1927 yılında babası İsmail Saatçioğlu tarafından kurulan fotoğraf stüdyosunda 65 yıldır fotoğrafçılık yapan Orhan Saatçioğlu, gelişen teknolojiye ayak uydurarak, ilerleyen yaşına rağmen mesleğine devam ediyor. Saatçioğlu, iş yerinde meslek hayatı boyunca çektiği çok sayıda fotoğrafın yanı sıra babasından kalan 1894 yapımı siyah-beyaz körüklü fotoğraf makinesini de sergiliyor.

'GÖRENLER MERAK EDİYOR'Saatçioğlu, 126 yıllık fotoğraf makinesinin görenlerin ilgisini çektiğini belirterek, "Makine 1 dakika içerisinde fotoğrafı hazır hale getiriyor. Bana babamdan kaldı. Makineyi benden çok istediler ama babamın hatırası adına satmadım. Bu makinenin çok ekmeğini yedik. Şu an vitrinimde duruyor. Mesleki açıdan ona baktığımda gururlanıyorum. Görenler merak ediyor. 1 dakikada fotoğrafı basabildiğini söylediğimde ise şaşırıyorlar. Eskiden acele vesikalık işlerini bu makineyle yapıyorduk. Oldukça seri çalışıyordu. Bizi yetiştiren, bize mesleği öğreten bu makine oldu. Şimdi ise nostaljik bir hatıra" dedi.' MAKİNESİ, İTALYAN TURİSTLERİ ŞAŞIRTTI'İlçeye 30 yıl önce gelen İtalyan turistlerle yaşadığı bir anısını anlatan Saatçioğlu, "Bundan 30 yıl önce pasaportlarını kaybeden ve vesikalık çektirmek isteyen 2 İtalyan turist iş yerime geldi. Bu makineyle kendilerini çekerek birkaç dakika içerisinde fotoğraflarını teslim ettim. Şaşırdılar, nasıl çalıştığını sordular. Bir süre makineyi inceleyip, yanlarında bulunan makineyle fotoğrafını çekerek gittiler. Benim içinde çok enteresan bir anıydı" diye konuştu.

İtalyan, Makine, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 10:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 126 yıllık fotoğraf makinesi görenlere nostalji yaşatıyor - Son Dakika

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