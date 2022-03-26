127 cumhuriyet altını ve 87,5 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı - Son Dakika
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127 cumhuriyet altını ve 87,5 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı

26.03.2022 00:01
127 cumhuriyet altını ve 87,5 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı

Sakarya'da telefonla arayan dolandırıcılara 127 cumhuriyet altını verip hesaplarına 87,5 bin lira gönderen vatandaş, jandarmaya başvurdu.

Sakarya'da telefonla arayan dolandırıcılara 127 cumhuriyet altını verip hesaplarına 87,5 bin lira gönderen vatandaş, jandarmaya başvurdu.

Geyve ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, Zeki Kaya'dan (88) operasyon için altın ve para vermesini istedi.

Kaya, evine gelen zanlılara 127 cumhuriyet altını verip banka hesaplarına da 87 bin 500 lira gönderdi.

Kendisiyle irtibata geçen kişilerle bir daha görüşemeyince dolandırıldığını anlayan Kaya, Jandarma'ya giderek şikayetçi oldu.

Jandarmadaki ifadesinde Kaya, 22 Mart'ta kendilerini telefonda polis diye tanıtan kişilerin operasyon için 127 adet cumhuriyet altınını aldığını ve banka hesaplarına da 87 bin 500 lira gönderdiğini kaydetti.

Zeki Kaya, şüphelilerle bir daha görüşmediğini ve dolandırıldığını anladığını belirterek şikayetçi olduğunu belirtti.

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Cumhuriyet, Sakarya, Banka, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 127 cumhuriyet altını ve 87,5 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı - Son Dakika


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