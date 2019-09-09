Son Dakika Haberleri: 127 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE
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127 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

54 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen üç ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 127 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen üç ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 127 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı "TCSG 905" Bot Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında bir grubun lastik botla ilerlediğini tespit etti.

Bottaki Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bu kişileri kıyıya getirdi.

"TCSG 905" ve "TCSG 81" Bot Komutanlıkları ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise 88 göçmen yakalanıp haklarında işlem başlatıldı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

127 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:10 Kaynak: AA
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