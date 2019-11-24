Son Dakika Haberleri: 128 litre sahte rakı ele geçirildi
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128 litre sahte rakı ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da polis ekiplerinin bir ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda 128 litre sahte içki bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'da polis ekiplerinin bir ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda 128 litre sahte içki bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi Şıh Cemil Caddesi'nde bir kişiye ait ev ve iş yerinde sahte içki bulunduğunu belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda satışa hazır 128 litre sahte rakı ele geçirdi.

Ekipler, şüpheli M.B'yi gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi.

128 litre sahte rakı ele geçirildi

Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:45 Kaynak: AA
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