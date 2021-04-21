'128 milyar dolar nerede' pankartına 13 bin 237 lira ceza - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, CHP Diyarbakır İl Başkanlığına asılan '128 milyar dolar nerede' yazılı pankart nedeniyle 13 bin 237 lira idari para cezası kesti.

Bağlar ilçesinde bulunan CHP'liler tarafından il başkanlığı binasına 12 Nisan Pazartesi günü asılan '128 milyar dolar nerede' yazılı pankart nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ceza kesildi. İzinsiz afiş ve pankart astıkları nedeni ile 13 bin 237 lira idari para cezası kesildi. - DİYARBAKIR