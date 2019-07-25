129. Geleneksel Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreş Festivali

Erzurum'un Tortum ilçesinde, vefat eden milli güreşçi Asım Bülbül anısına "129. Geleneksel Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreş Festivali" düzenlenecek.

Erzurum'un Tortum ilçesinde, vefat eden milli güreşçi Asım Bülbül anısına "129. Geleneksel Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreş Festivali" düzenlenecek.

Tortum Belediyesince, genç yaşta hayatını kaybeden milli güreşçi Bülbül anısına organize edilen ve yarın halk konseriyle başlayacak festivalin ikinci gününde ilçedeki Çatmanın Çayırı mevkisinde karakucak müsabakaları yapılacak.

Festivalin son gününde ise ilçede vefat eden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal anısına halk konseri verilecek.

İlçede 14 Ağustos tarihinde de 2 yıl önce ölen milli güreşçi Mustafa Tosun anısına, güreşçinin baba ocağı Pehlivanlı Mahallesi'nde "1. Geleneksel Pehlivanlı Mahallesi Karakucak Güreşleri Festivali" gerçekleştirilecek.

Mahalle muhtarlığının düzenleyeceği festivalde karakucak güreşlerinin yanı sıra ilçenin yöresel ürünleri de tanıtılacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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