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129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum - Son Dakika

129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum

02.08.2021 15:52

Günlerdir süren ve söndürülemeyen yangınlar nedeniyle Türkiye, adeta felaketi yaşıyor. Bakan Pakdemirli, yangınlarla ilgili son güncel verileri paylaştı. 31 ildeki 129 yangın kontrol altına alındı, 4 ildeki 9 noktada ise yangınlara müdahale sürüyor.

Türkiye, 6 gündür pek çok ilde çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Büyük ölçüde ormanlık alan zarar görürken, birçok vatandaşımız da evlerini terk etmek zorunda kaldı.

DENİZLİ DE LİSTEYE DAHİL OLDU

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın ormanlık alanda yeni bir yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir itfaiye ekipleri ve orman ekipleri sevk edildi. Buldan ilçesine bağlı mahallelerde ise orman yangınına müdahale için vatandaşları anons ile çağrıda bulunuldu. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar alevlerin yükseldiği alana yardıma koşuyor.

129 NOKTADA YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden yangınlarla ilgili güncel tabloyu paylaştı. Buna göre, 4 ilde 9 noktadaki yangın devam ediyor. 31 ildeki 129 yangın ise kontrol altına alındı.

İşte devam eden yangınlar:

"MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Bakan Pakdemir,tabloyu, "Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor." ifadeleriyle paylaştı.

Antalya, Denizli, Türkiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Emre Sivri: Tecrubelı orman teknıkerlerının de cagrılması lazım. Orman ekıplerı tecrubesız. Nerden bılıyosun dıyceksınız 3 gunudur gonullu olarak calısıyoruz. Orman teknıkerlero bizden daha panık. Bırısı kacın dıyor bırısı ılerleyın diyor. Tüm tecrubelı orman personelı davet edılmelı yangına. Acıl olarak Cevap Yaz 20 2 Yayından Kaldır
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