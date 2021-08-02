Türkiye, 6 gündür pek çok ilde çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Büyük ölçüde ormanlık alan zarar görürken, birçok vatandaşımız da evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın ormanlık alanda yeni bir yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir itfaiye ekipleri ve orman ekipleri sevk edildi. Buldan ilçesine bağlı mahallelerde ise orman yangınına müdahale için vatandaşları anons ile çağrıda bulunuldu. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar alevlerin yükseldiği alana yardıma koşuyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden yangınlarla ilgili güncel tabloyu paylaştı. Buna göre, 4 ilde 9 noktadaki yangın devam ediyor. 31 ildeki 129 yangın ise kontrol altına alındı.
İşte devam eden yangınlar:
Bakan Pakdemir,tabloyu, "Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor." ifadeleriyle paylaştı.
Son Dakika › Güncel › 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum - Son Dakika