1299 Bilecik Kulübü Başkanı Topçu'nun mutlu günü
1 saat önce
1299 Bilecik Kulübü Başkanı Ahmet Topçu'nun oğlu dünya evine girerken düğüne çok sayıda davetli katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:25 Kaynak: İHA
1299 Bilecik
Kulübü Başkanı Ahmet Topçu'nun oğlu dünya evine girerken düğüne çok sayıda davetli katıldı.
Bilecik Kent Ormanı'nda düzenlenen düğünde 1299 Bilecik Kulübü Başkanı Ahmet Topçu'nun oğlu Osman Topçu
, Dilek Aköz ile dünya evine girdi. Düğüne spor camiasından, iş dünyasına ve siyasetten bir çok davetli katıldı. AK Parti
Bilecik Milletvekili Selim Yağcı
eşi Fatma Yağcı
ile birlikte genç çifte mutluluklar dilerken, "Cumalı Köyümüzün değerli ailelerinden 1299 Bilecik Kulübü Başkanı Ahmet Topçu kardeşimizin kıymetli oğlu Osman Topçu ve Dilek kızımızın evlilik cemiyetlerine eşim Fatma hanım ile birlikte katıldık. Yüce Allah'tan ilk günkü aşk ile Sevgi dolu, bağlılıkla, huzurla, bereketle güzel bir ömür diliyorum" dedi. - BİLECİK
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